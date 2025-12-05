El hijo de Danilo sorprendió al aire tras la final de Libertadores

El defensor de Flamengo celebraba el título cuando su hijo confesó en vivo que es hincha de Fluminense, generando risas e incomodidad frente a las cámaras.

Deportes05/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
692cc853b6de2

Flamengo todavía sigue disfrutando la conquista de su cuarta Copa Libertadores, lograda el sábado pasado con el triunfo 1-0 frente a Palmeiras. Danilo, autor del gol decisivo, fue uno de los protagonistas de los festejos y de la posterior repercusión mediática. Sin embargo, una entrevista post partido lo dejó en el centro de una curiosa escena que rápidamente se volvió viral.
Mientras repasaba la importancia de su tanto y mostraba la medalla de campeón, su hijo se acercó a las cámaras y lanzó una revelación inesperada: aseguró que es hincha de Fluminense, el clásico rival del Mengao. La confesión sorprendió a todos y provocó risas entre los periodistas presentes.

El propio Danilo, entre gestos de incomodidad y humor, intentó taparle la boca a su hijo para cortar el momento, aunque finalmente terminó riéndose de la situación. La escena sumó un tono distendido a la cobertura de una jornada histórica para Flamengo.

2DHM_wUZs_2000x1500__1Rossi confirma que seguirá en Flamengo tras un año histórico

Además de la Libertadores, el conjunto carioca cerró la semana con otra alegría: este miércoles venció 1-0 a Ceará y se consagró campeón del Brasileirao. En este marco, la anécdota protagonizada por Danilo se volvió uno de los clips más compartidos en redes sociales.

La rivalidad entre Flamengo y Fluminense es una de las más emblemáticas del fútbol brasileño y sudamericano, con raíces deportivas, sociales y culturales que atraviesan a Río de Janeiro. Por eso, la frase espontánea del niño no pasó desapercibida en pleno festejo rojinegro.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias