Flamengo todavía sigue disfrutando la conquista de su cuarta Copa Libertadores, lograda el sábado pasado con el triunfo 1-0 frente a Palmeiras. Danilo, autor del gol decisivo, fue uno de los protagonistas de los festejos y de la posterior repercusión mediática. Sin embargo, una entrevista post partido lo dejó en el centro de una curiosa escena que rápidamente se volvió viral.

Mientras repasaba la importancia de su tanto y mostraba la medalla de campeón, su hijo se acercó a las cámaras y lanzó una revelación inesperada: aseguró que es hincha de Fluminense, el clásico rival del Mengao. La confesión sorprendió a todos y provocó risas entre los periodistas presentes.

El propio Danilo, entre gestos de incomodidad y humor, intentó taparle la boca a su hijo para cortar el momento, aunque finalmente terminó riéndose de la situación. La escena sumó un tono distendido a la cobertura de una jornada histórica para Flamengo.

Además de la Libertadores, el conjunto carioca cerró la semana con otra alegría: este miércoles venció 1-0 a Ceará y se consagró campeón del Brasileirao. En este marco, la anécdota protagonizada por Danilo se volvió uno de los clips más compartidos en redes sociales.

La rivalidad entre Flamengo y Fluminense es una de las más emblemáticas del fútbol brasileño y sudamericano, con raíces deportivas, sociales y culturales que atraviesan a Río de Janeiro. Por eso, la frase espontánea del niño no pasó desapercibida en pleno festejo rojinegro.