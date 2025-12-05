UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
LeBron James se quedó sin anotar en dobles dígitos por primera vez en 19 años, pero los Lakers vencieron a los Raptors gracias a una noche extraordinaria de Austin Reaves.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
Los Angeles Lakers se impusieron 123-120 a Toronto Raptors en una jornada que quedará registrada en la historia de la NBA. El encuentro marcó el final de la racha de 1.297 partidos consecutivos de LeBron James anotando al menos 10 puntos, una marca que se mantenía desde enero de 2007.
Con una noche poco eficaz en el tiro (4/17), James sumó apenas 8 puntos, aunque compensó con 11 asistencias, incluida la que habilitó a Rui Hachimura para el triple decisivo. LeBron pudo lanzar para sostener la racha, pero eligió la jugada colectiva tras un rendimiento ofensivo irregular.
El gran protagonista del triunfo fue Austin Reaves, que firmó una actuación memorable: 44 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes, con 22 tantos solo en el tercer cuarto. Sin Luka Doncic disponible, el escolta asumió el liderazgo ofensivo y sostuvo a los Lakers, que continúan segundos en el Oeste con récord de 16-5, detrás del sólido Oklahoma City Thunder (21-1).
En los Raptors (15-8), Scottie Barnes estuvo cerca del triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, mientras que Brandon Ingram aportó 20 unidades, 7 rebotes y 7 pases gol.
Caída de Golden State ante los Sixers
En Philadelphia, los 76ers vencieron 99-98 a Golden State Warriors en un final dramático. El equipo local había sacado una ventaja de 24 puntos, pero los Warriors, sin Stephen Curry ni Jimmy Butler, lograron revertir parcialmente el resultado y se pusieron 98-94 a poco más de un minuto del cierre.
Cuando parecía que la remontada se concretaba, apareció el rookie bahameño VJ Edgecombe para anotar el tiro ganador a 0,9 segundos del final. En la jugada siguiente, Tyrese Maxey bloqueó a De’Anthony Melton para asegurar el triunfo. “No tendríamos que haber llegado a esto”, reconoció Edgecombe, aunque celebró su primer tiro ganador como profesional.
Goleada de Boston y triunfos de Utah y Minnesota
Boston Celtics dominó por completo a Washington Wizards y se impuso 146-101, con un segundo tiempo abrumador (80-42). Derrick White lideró con 30 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, acompañado por Jordan Walsh (22) y Payton Pritchard (20).
En Brooklyn, Utah Jazz hilvanó su segundo triunfo consecutivo al superar 123-110 a los Nets, apoyado en los 30 puntos de Lauri Markkanen y una sólida tarea de Keyonte George (29 puntos y 10 asistencias).
Por último, Minnesota Timberwolves venció 125-116 a New Orleans Pelicans con 28 puntos de Julius Randle, manteniendo su posición entre los líderes del Oeste.
