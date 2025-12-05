UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El arquero argentino ratificó que cumplirá su contrato con el Mengao luego de conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao. La dirigencia ya analiza una renovación.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
Flamengo vive días de celebración tras una semana perfecta, en la que el equipo sumó dos títulos resonantes: la Copa Libertadores y el Brasileirao. En medio de ese clima festivo, Agustín Rossi volvió a ser protagonista, no sólo por su desempeño, sino también por sus declaraciones sobre el futuro.
El arquero argentino, figura clave desde su llegada libre en 2023, confirmó que cumplirá los dos años restantes de su contrato con el Mengao. “Estoy muy contento acá, incluso con lo que pasó a principios de año. He pasado por mucho y podría haber optado por lo más fácil, pero seguí trabajando para darle tranquilidad a mi familia. Hoy celebro otro título y soy muy feliz”, expresó durante los festejos.
Además de su solidez bajo los tres palos, Rossi se convirtió en un pilar del ciclo actual. Sus 35 vallas invictas en esta temporada reforzaron su importancia en un equipo que encontró regularidad y seguridad defensiva.
El arquero también recordó el episodio ocurrido en mayo, cuando su vehículo blindado fue atacado a balazos. A pesar de aquel impacto personal y familiar, Rossi eligió continuar y mantenerse firme en su decisión de seguir en Río de Janeiro.
Por otro lado, según medios brasileños, Flamengo ya inició conversaciones para extender su vínculo hasta 2029, con una mejora salarial acorde a su rol en el equipo. De esta manera, la continuidad del argentino parece encaminada, y sólo resta saber si habrá acuerdo para un nuevo contrato o si, en el futuro, evaluará un salto hacia el fútbol europeo.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
El piloto argentino pasó del 10° en la FP1 al 19° en la FP2 y reconoció que el rendimiento del Alpine fue “difícil de entender” en la previa del último Gran Premio del año.
LeBron James se quedó sin anotar en dobles dígitos por primera vez en 19 años, pero los Lakers vencieron a los Raptors gracias a una noche extraordinaria de Austin Reaves.
El defensor de Flamengo celebraba el título cuando su hijo confesó en vivo que es hincha de Fluminense, generando risas e incomodidad frente a las cámaras.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento