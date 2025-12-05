Flamengo vive días de celebración tras una semana perfecta, en la que el equipo sumó dos títulos resonantes: la Copa Libertadores y el Brasileirao. En medio de ese clima festivo, Agustín Rossi volvió a ser protagonista, no sólo por su desempeño, sino también por sus declaraciones sobre el futuro.

El arquero argentino, figura clave desde su llegada libre en 2023, confirmó que cumplirá los dos años restantes de su contrato con el Mengao. “Estoy muy contento acá, incluso con lo que pasó a principios de año. He pasado por mucho y podría haber optado por lo más fácil, pero seguí trabajando para darle tranquilidad a mi familia. Hoy celebro otro título y soy muy feliz”, expresó durante los festejos.

Además de su solidez bajo los tres palos, Rossi se convirtió en un pilar del ciclo actual. Sus 35 vallas invictas en esta temporada reforzaron su importancia en un equipo que encontró regularidad y seguridad defensiva.

El arquero también recordó el episodio ocurrido en mayo, cuando su vehículo blindado fue atacado a balazos. A pesar de aquel impacto personal y familiar, Rossi eligió continuar y mantenerse firme en su decisión de seguir en Río de Janeiro.

Por otro lado, según medios brasileños, Flamengo ya inició conversaciones para extender su vínculo hasta 2029, con una mejora salarial acorde a su rol en el equipo. De esta manera, la continuidad del argentino parece encaminada, y sólo resta saber si habrá acuerdo para un nuevo contrato o si, en el futuro, evaluará un salto hacia el fútbol europeo.