Agustín Almendra volverá a pisar la Bombonera este domingo, desde las 19, cuando Racing visite a Boca por las semifinales del Torneo Clausura. Será su tercera presentación en el estadio xeneize con la camiseta de la Academia, pero la primera desde que la Justicia confirmó que deberá devolverle al club 769.231 dólares por un adelanto que recibió para la compra de una vivienda durante la gestión de Daniel Angelici en 2019.

El mediocampista había quedado en el centro de la escena por su conflictiva salida a mediados de 2023, cuando se marchó libre tras varios episodios de indisciplina y tensiones con entrenadores y el Consejo de Fútbol. La dirigencia actual decidió reclamar de manera personal el préstamo otorgado años atrás y, ante la negativa inicial del jugador, el caso terminó en la Justicia.

Formado en las divisiones inferiores de Boca, Almendra debutó en Primera División y se convirtió en una de las principales promesas del mediocampo que integró el recordado tridente MVA (Medina-Varela-Almendra). Su ciclo, sin embargo, quedó marcado por sanciones internas y su posterior marginación en 2022 bajo el mando de Sebastián Battaglia.

Después de disputar 69 partidos, convertir seis goles, dar cuatro asistencias y ganar seis títulos, el volante cerró su etapa en el club sin dejar ingresos económicos. Su llegada a Racing representó un nuevo comienzo deportivo, aunque su regreso a la Bombonera sigue cargado de condimentos extrafutbolísticos.

Esta será su tercera visita como rival. Ya estuvo en el empate 1-1 por la fecha 14 del Clausura y en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, donde Boca avanzó por penales tras el 0-0 en los 90 minutos. Hasta ahora, Almendra nunca perdió frente a su exequipo: registra tres victorias y tres empates.