Los argentinos pagan hasta 46 impuestos al año según su nivel de consumo

Mientras avanza el debate por la reforma tributaria que propone el Gobierno nacional, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló cuántos impuestos paga un argentino promedio al año. Según el informe, la carga fiscal puede variar entre 21 y 46 tributos, según el perfil económico y los consumos de cada contribuyente.

El análisis se basó en tres perfiles de ciudadanos con ingresos en relación de dependencia y diferentes niveles de gasto. En el primero, que incluye a personas que solo cubren necesidades básicas como alimentos, servicios públicos, telefonía e internet, el IARAF contabilizó 21 impuestos: 10 nacionales, 5 provinciales y 6 municipales. El IVA es el de mayor incidencia, aplicado sobre el 100% de los consumos.

El segundo perfil contempla a quienes además poseen una propiedad y un automóvil, y realizan gastos en seguros, espectáculos o electrodomésticos. Este grupo paga 36 tributos, de los cuales 15 son nacionales, 7 provinciales y 14 municipales.

Por último, el tercer perfil, que incluye consumos en viajes, restaurantes y la compra de un auto 0km, enfrenta 46 impuestos: 25 nacionales, 7 provinciales y 14 municipales. En todos los casos, el IVA, Ingresos Brutos, la Tasa Interna de Seguridad e Higiene y el impuesto al cheque son los que más peso tienen en la carga fiscal.

El estudio también precisó que, si la persona es fumadora, la cantidad de tributos aumenta: hasta 49 impuestos en el perfil de mayor poder adquisitivo.

El IARAF recordó que entre 2024 y 2025 hubo leves reducciones por la eliminación del impuesto PAIS, que gravaba servicios de streaming y compras en dólares. Sin embargo, advirtió que la estructura tributaria argentina continúa siendo una de las más complejas y extensas de la región.