Liga Venadense: todo por definirse en la última fecha

Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.

Deportes del Sur23/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol vivió una jornada clave en las Fases Finales de la División “B” y ya palpita los cruces de cuartos en la División “A”. Los resultados del fin de semana dejaron un panorama ajustado y con definiciones abiertas en todos los frentes.

En la Primera División “A”, los cuartos de final se disputarán el sábado 25 de octubre con estos cruces confirmados:

Studebaker vs. Racing Club (17:30 hs.)
Unión y Cultura vs. Sp. Carmelense (16:30 hs.)
Jorge Newbery (VT) vs. Peñarol (16:30 hs.)
Juventud Pueyrredón vs. Teodelina FBC (15:00 hs.)

Por su parte, en la Primera División “B”, la quinta fecha de las Fases Finales tuvo actividad intensa:
En la Zona E, Central Argentino goleó 5-0 a Sp. Ben Hur con tantos de Jonatan Zapata (2), Juan Novelino, Facundo Roldán y Rafael Martínez. En tanto, Sp. Avellaneda igualó sin goles con Atlético San Martín.

En la Zona F, Jorge Newbery de Rufino superó 1-0 a Los Andes FBC con gol de Facundo Moreno, mientras que Ciudad Nueva goleó 4-0 a Independiente VC con tantos de Marcelo Coria, Facundo Almirón, Jonatan Rinaudo y Facundo Cejas.

La última fecha (6ª) definirá los promocionados:

Zona E: Sp. Avellaneda vs. Central Argentino y Atlético San Martín vs. Sp. Ben Hur.
Zona F: Independiente VC vs. Jorge Newbery R y Ciudad Nueva vs. Los Andes FBC.

Todo se resolverá el próximo fin de semana, cuando se conozcan los equipos que irán por el ascenso en la Liga Venadense 2025.

