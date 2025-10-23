Liga Venadense: todo por definirse en la última fecha

Fútbol - Fases Finales al rojo vivo en la Liga Venadense
Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.
Con los resultados de la penúltima fecha, todo quedó abierto en la Liga Venadense. Avellaneda y Los Andes no pudieron ganar y ahora todo se resolverá en la última jornada.Deportes del Sur23/10/2025GASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol vivió una jornada clave en las Fases Finales de la División “B” y ya palpita los cruces de cuartos en la División “A”. Los resultados del fin de semana dejaron un panorama ajustado y con definiciones abiertas en todos los frentes.
En la Primera División “A”, los cuartos de final se disputarán el sábado 25 de octubre con estos cruces confirmados:
Studebaker vs. Racing Club (17:30 hs.)
Unión y Cultura vs. Sp. Carmelense (16:30 hs.)
Jorge Newbery (VT) vs. Peñarol (16:30 hs.)
Juventud Pueyrredón vs. Teodelina FBC (15:00 hs.)
Por su parte, en la Primera División “B”, la quinta fecha de las Fases Finales tuvo actividad intensa:
En la Zona E, Central Argentino goleó 5-0 a Sp. Ben Hur con tantos de Jonatan Zapata (2), Juan Novelino, Facundo Roldán y Rafael Martínez. En tanto, Sp. Avellaneda igualó sin goles con Atlético San Martín.
En la Zona F, Jorge Newbery de Rufino superó 1-0 a Los Andes FBC con gol de Facundo Moreno, mientras que Ciudad Nueva goleó 4-0 a Independiente VC con tantos de Marcelo Coria, Facundo Almirón, Jonatan Rinaudo y Facundo Cejas.
La última fecha (6ª) definirá los promocionados:
Zona E: Sp. Avellaneda vs. Central Argentino y Atlético San Martín vs. Sp. Ben Hur.
Zona F: Independiente VC vs. Jorge Newbery R y Ciudad Nueva vs. Los Andes FBC.
Todo se resolverá el próximo fin de semana, cuando se conozcan los equipos que irán por el ascenso en la Liga Venadense 2025.
Avellaneda y Los Andes no pudieron asegurar el primer puesto y todo se definirá en la última fecha por los ascensos de la División “B”.
Los equipos de la Liga Venadense comenzaron con el pie derecho en el Regional Federal Amateur. Sarmiento venció a Studebaker y Racing superó a Independiente de Bigand.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
El seleccionado de la Asociación Venadense formó parte del Torneo Interasociaciones Femenino U13 disputado en Santa Fe capital. Ocho asociaciones de toda la provincia participaron del certamen, que coronó a la Santafesina A como campeona.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.
Este fin de semana se juegan los cuartos de final de las categorías inferiores de la Liga Venadense de Fútbol, tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata. La acción comenzará el viernes 17 y continuará durante toda la jornada del sábado 18 de octubre, con cruces decisivos en distintas localidades de la región.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.