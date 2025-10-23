Liga de Quito recibe a Palmeiras por la semifinal de la Libertadores

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan este jueves, desde las 21:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por el argentino Facundo Tello y contará con Héctor Paletta en el VAR.
El conjunto ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, llega como una de las sorpresas del certamen tras eliminar a dos equipos brasileños: Botafogo, último campeón, y San Pablo, en las fases previas. La U intentará aprovechar los 2.850 metros de altura de Quito para sacar ventaja ante uno de los grandes candidatos al título.
Palmeiras, por su parte, es el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos disputados y dejaron en el camino a River Plate en los cuartos de final. El fin de semana, cayeron 3-2 ante Flamengo en el Brasileirao, aunque ambos siguen compartiendo la cima del campeonato.
Probables formaciones:
Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Datos del partido:
Hora: 21:30
TV: Fox Sports
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
VAR: Héctor Paletta (Argentina)
Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito
