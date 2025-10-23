Placente confirmó la lista de la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar

La Selección Argentina Sub 17 ya tiene su lista confirmada para el Mundial de Qatar 2025. Diego Placente anunció oficialmente los 21 nombres que representarán al país en la competencia que se jugará entre el 3 y el 27 de noviembre.

El equipo llega con la base del plantel que conquistó el Torneo de L’Alcudia, disputado en España, donde compitió con futbolistas de hasta dos años mayores. Entre los convocados se destacan dos jugadores formados en Europa: el arquero José Castelau, del Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach, quien nació en Alemania y eligió vestir la camiseta albiceleste por su ascendencia materna.

En el plano local, aparecen nombres conocidos como Thomas De Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors) y Matías Satas (Boca), este último recientemente incluido en una lista internacional de los 60 jóvenes talentos a seguir.

La camiseta número 10 será para Uriel Ojeda, promesa de San Lorenzo, mientras que las principales ausencias son Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente), quienes quedaron fuera por decisión técnica.

Lista completa de convocados:

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano), Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Argentina integrará el Grupo C, junto a México, Japón y Túnez, y debutará el lunes 3 de noviembre en Doha.