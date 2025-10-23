Placente confirmó la lista de la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
El DT dio a conocer los 21 convocados para la cita mundialista que se disputará del 3 al 27 de noviembre. La lista incluye dos juveniles que militan en Europa y varias sorpresas.Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina Sub 17 ya tiene su lista confirmada para el Mundial de Qatar 2025. Diego Placente anunció oficialmente los 21 nombres que representarán al país en la competencia que se jugará entre el 3 y el 27 de noviembre.
El equipo llega con la base del plantel que conquistó el Torneo de L’Alcudia, disputado en España, donde compitió con futbolistas de hasta dos años mayores. Entre los convocados se destacan dos jugadores formados en Europa: el arquero José Castelau, del Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach, quien nació en Alemania y eligió vestir la camiseta albiceleste por su ascendencia materna.
En el plano local, aparecen nombres conocidos como Thomas De Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors) y Matías Satas (Boca), este último recientemente incluido en una lista internacional de los 60 jóvenes talentos a seguir.
La camiseta número 10 será para Uriel Ojeda, promesa de San Lorenzo, mientras que las principales ausencias son Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente), quienes quedaron fuera por decisión técnica.
Lista completa de convocados:
Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).
Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres).
Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano), Uriel Ojeda (San Lorenzo).
Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).
Argentina integrará el Grupo C, junto a México, Japón y Túnez, y debutará el lunes 3 de noviembre en Doha.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
Un mecánico del equipo de Verstappen intentó quitar una cinta usada por Lando Norris como referencia en la grilla del GP de Estados Unidos. La FIA aplicó una fuerte sanción.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.