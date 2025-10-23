Estados Unidos cuadruplica la cuota de importación de carne argentina

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció un aumento sustancial en la cuota de importación de carne vacuna desde la Argentina, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas por año. La medida forma parte de un nuevo plan ganadero impulsado por la administración de Donald Trump.

El programa, publicado en el sitio oficial del USDA, incluye medidas para facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, ampliar subsidios al seguro rural y reducir costos para pequeños procesadores. En paralelo, el gobierno norteamericano busca contener la escalada de precios de la carne en su mercado interno.

“El gobierno está incrementando cuatro veces la cuota arancelaria para la carne argentina”, confirmó un funcionario de la Casa Blanca citado por Bloomberg. Según analistas, la decisión apunta a reducir el valor del ganado y del producto final para los consumidores estadounidenses.

Sin embargo, el anuncio generó críticas entre asociaciones de productores norteamericanos, que advierten sobre un posible desplazamiento de la producción local. En respuesta, Trump defendió la medida asegurando que “Argentina está luchando por su vida” y que el objetivo es “ayudar a un aliado a sobrevivir en un mundo libre”.

Desde Buenos Aires, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró la decisión, aunque aclaró que “la funcionaria Brooke Rollins está mal informada” al vincular a la Argentina con la fiebre aftosa: “Hace más de 20 años que el país no registra ese problema”, enfatizó.

El mercado estadounidense consume unas 12 millones de toneladas de carne bovina al año, de las cuales alrededor del 15% proviene del exterior. Con esta ampliación del cupo, Argentina consolida su retorno al competitivo mercado cárnico norteamericano tras años de restricciones.