Estados Unidos cuadruplica la cuota de importación de carne argentina

Estados Unidos intervino en la city porteña para frenar la suba del dólar
El Tesoro norteamericano habría vendido más de USD 100 millones en el mercado argentino para contener la cotización, a días de las elecciones legislativas.
El gobierno de Donald Trump elevó a 80.000 toneladas anuales el cupo de carne vacuna proveniente de Argentina, buscando aliviar los altos precios internos y fortalecer vínculos comerciales.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció un aumento sustancial en la cuota de importación de carne vacuna desde la Argentina, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas por año. La medida forma parte de un nuevo plan ganadero impulsado por la administración de Donald Trump.
El programa, publicado en el sitio oficial del USDA, incluye medidas para facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, ampliar subsidios al seguro rural y reducir costos para pequeños procesadores. En paralelo, el gobierno norteamericano busca contener la escalada de precios de la carne en su mercado interno.
“El gobierno está incrementando cuatro veces la cuota arancelaria para la carne argentina”, confirmó un funcionario de la Casa Blanca citado por Bloomberg. Según analistas, la decisión apunta a reducir el valor del ganado y del producto final para los consumidores estadounidenses.
Sin embargo, el anuncio generó críticas entre asociaciones de productores norteamericanos, que advierten sobre un posible desplazamiento de la producción local. En respuesta, Trump defendió la medida asegurando que “Argentina está luchando por su vida” y que el objetivo es “ayudar a un aliado a sobrevivir en un mundo libre”.
Desde Buenos Aires, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró la decisión, aunque aclaró que “la funcionaria Brooke Rollins está mal informada” al vincular a la Argentina con la fiebre aftosa: “Hace más de 20 años que el país no registra ese problema”, enfatizó.
El mercado estadounidense consume unas 12 millones de toneladas de carne bovina al año, de las cuales alrededor del 15% proviene del exterior. Con esta ampliación del cupo, Argentina consolida su retorno al competitivo mercado cárnico norteamericano tras años de restricciones.
Según The Wall Street Journal, el acuerdo financiero impulsado por Donald Trump incluiría facilidades para que empresas estadounidenses operen en el país.
El ministro de Economía aseguró que se mantendrá el actual sistema de bandas y atribuyó la volatilidad del dólar a la incertidumbre preelectoral.
El comercio electrónico argentino superó los $15 billones en facturación durante el primer semestre de 2025, con un crecimiento que duplicó la inflación del período, según la CACE.
Tras más de un mes sin operaciones, el BCRA volvió al mercado cambiario para frenar la suba del dólar. Las reservas se ubican en US$40.539 millones.
El ministro de Economía respondió con dureza a las críticas de la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quien había cuestionado su vínculo con JP Morgan y la recompra de deuda.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA pidió el voto para La Libertad Avanza y afirmó que busca “hacer goles” en el Congreso.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.