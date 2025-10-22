Lanús, a un paso de la gloria y un premio millonario

Lanús sigue firme en su sueño continental. Este jueves a las 19 horas visitará a la Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En la antesala de esta instancia, la Conmebol anunció los premios oficiales del certamen: el campeón recibirá 6,5 millones de dólares, medio millón más que los otorgados a Racing en la edición pasada. El subcampeón, por su parte, se quedará con 2 millones de dólares.

“El incremento refleja el compromiso de la Conmebol con el fortalecimiento del fútbol sudamericano”, señaló la entidad a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, de los cuatro semifinalistas, Universidad de Chile e Independiente del Valle son los equipos que más recaudaron (6,59 y 6,26 millones, respectivamente), ya que llegaron desde la fase de grupos de la Copa Libertadores. En tanto, Atlético Mineiro lleva acumulados 3,73 millones y Lanús sumó ingresos por 3,34 millones de dólares.

El otro cruce de semifinales lo protagonizan Atlético Mineiro e Independiente del Valle, que jugarán este martes desde las 21:30. La gran final está prevista para el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.