Demócratas piden suspender desembolsos y swap con Argentina

Caputo cruzó a Delfina Rossi y aseguró: “Lo hago por la Patria”
El ministro de Economía respondió con dureza a las críticas de la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quien había cuestionado su vínculo con JP Morgan y la recompra de deuda.
Legisladores estadounidenses cuestionan el apoyo financiero a Milei y exigen explicaciones al Tesoro.Economía21/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un grupo de 36 congresistas demócratas pidió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, suspender los desembolsos y la implementación del swap por 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump en apoyo a la Argentina.
En una carta formal, los legisladores reclamaron “información adicional” sobre el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) y advirtieron que la operación “expone a los contribuyentes a riesgos financieros con fines políticos”. También expresaron preocupación por “la capacidad de pago incierta” del gobierno argentino y exigieron respuestas antes del 29 de octubre.
La representante Nydia Velázquez publicó el documento en la red X y criticó la medida: “20 mil millones de dólares para los aliados de extrema derecha de Trump en Argentina, cero dólares para las familias estadounidenses”.
Según el texto, el FSE estaría beneficiando a “firmas de inversión con exposición a bonos argentinos” y, eventualmente, a “objetivos partidistas” de la administración norteamericana. Los legisladores remarcaron que un apoyo “incondicional y a tan gran escala” es inusual y podría representar una injerencia en el proceso electoral argentino.
El Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, formalizó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense para reforzar las reservas y garantizar el pago de la deuda.
Durante los primeros 20 meses del gobierno de Javier Milei, se dieron de baja más de 18.000 empleadores y se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Se suman voces que reclaman que el gobierno amplíe su base de sustentación política.
El incremento sigue el índice de inflación de septiembre informado por el INDEC. También se mantiene el bono de $70.000 para los haberes mínimos.
