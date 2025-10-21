Demócratas piden suspender desembolsos y swap con Argentina

Un grupo de 36 congresistas demócratas pidió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, suspender los desembolsos y la implementación del swap por 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump en apoyo a la Argentina.

En una carta formal, los legisladores reclamaron “información adicional” sobre el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) y advirtieron que la operación “expone a los contribuyentes a riesgos financieros con fines políticos”. También expresaron preocupación por “la capacidad de pago incierta” del gobierno argentino y exigieron respuestas antes del 29 de octubre.

La representante Nydia Velázquez publicó el documento en la red X y criticó la medida: “20 mil millones de dólares para los aliados de extrema derecha de Trump en Argentina, cero dólares para las familias estadounidenses”.

Según el texto, el FSE estaría beneficiando a “firmas de inversión con exposición a bonos argentinos” y, eventualmente, a “objetivos partidistas” de la administración norteamericana. Los legisladores remarcaron que un apoyo “incondicional y a tan gran escala” es inusual y podría representar una injerencia en el proceso electoral argentino.