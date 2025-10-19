Robo de película en el Louvre: un golpe de siete minutos que conmocionó al mundo

El Museo del Louvre, el más visitado del planeta, fue escenario este domingo de un espectacular robo que paralizó a París y al mundo. En apenas siete minutos, un grupo comando sustrajo valiosas piezas de la colección de la Corona Francesa, en una operación tan precisa como cinematográfica.

El hecho ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana, hora local, cuando entre tres y cuatro delincuentes accedieron a la Galería de Apolo —donde se exhiben las Joyas de la Corona— utilizando un camión con brazo articulado que les permitió alcanzar una ventana del primer piso. Una vez dentro, rompieron los cristales con herramientas de corte y vaciaron dos vitrinas.

Entre las piezas robadas hay joyas de Napoleón y de la emperatriz Eugenia, cuyo valor fue calificado por las autoridades como “inestimable”. Una de ellas, la corona de la emperatriz, apareció más tarde dañada en la vía pública.

Los ladrones escaparon en una motocicleta de alta cilindrada que fue hallada abandonada a pocas cuadras del museo. No hubo heridos, aunque los testigos relataron escenas de pánico entre los visitantes, que fueron evacuados de inmediato.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, reconoció que la operación reveló una “gran vulnerabilidad” en los sistemas de seguridad de los museos del país. La fiscalía de París abrió una causa por robo en banda organizada y analizan registros de cámaras y huellas en el lugar.

El Louvre permaneció cerrado todo el domingo “por motivos excepcionales”. El robo recuerda otros hechos históricos, como el hurto de la Mona Lisa en 1911, que también expuso la fragilidad de la seguridad del museo más emblemático del mundo.