Robo de película en el Louvre: un golpe de siete minutos que conmocionó al mundo

Crecida del río Bermejo dejó a cientos de argentinos varados en Bolivia
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.Internacionales19/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Museo del Louvre, el más visitado del planeta, fue escenario este domingo de un espectacular robo que paralizó a París y al mundo. En apenas siete minutos, un grupo comando sustrajo valiosas piezas de la colección de la Corona Francesa, en una operación tan precisa como cinematográfica.
El hecho ocurrió poco después de las 9:30 de la mañana, hora local, cuando entre tres y cuatro delincuentes accedieron a la Galería de Apolo —donde se exhiben las Joyas de la Corona— utilizando un camión con brazo articulado que les permitió alcanzar una ventana del primer piso. Una vez dentro, rompieron los cristales con herramientas de corte y vaciaron dos vitrinas.
Entre las piezas robadas hay joyas de Napoleón y de la emperatriz Eugenia, cuyo valor fue calificado por las autoridades como “inestimable”. Una de ellas, la corona de la emperatriz, apareció más tarde dañada en la vía pública.
Los ladrones escaparon en una motocicleta de alta cilindrada que fue hallada abandonada a pocas cuadras del museo. No hubo heridos, aunque los testigos relataron escenas de pánico entre los visitantes, que fueron evacuados de inmediato.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, reconoció que la operación reveló una “gran vulnerabilidad” en los sistemas de seguridad de los museos del país. La fiscalía de París abrió una causa por robo en banda organizada y analizan registros de cámaras y huellas en el lugar.
El Louvre permaneció cerrado todo el domingo “por motivos excepcionales”. El robo recuerda otros hechos históricos, como el hurto de la Mona Lisa en 1911, que también expuso la fragilidad de la seguridad del museo más emblemático del mundo.
El Parlamento uruguayo sancionó la Ley de Muerte Digna, que garantiza el derecho a transitar de forma digna el proceso de morir. El país se convierte así en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia.
El Ejército israelí confirmó la identidad de Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy, rehenes asesinados en Gaza. El cuarto cuerpo recibido no corresponde a ningún secuestrado reconocido.
El organismo internacional redujo su estimación de expansión del PBI argentino para 2025 y 2026, aunque mantiene una visión optimista de dos años consecutivos de mejora económica.
El presidente de Estados Unidos fue ovacionado en la Knesset tras la liberación de los últimos rehenes en Gaza. “Comienza una era de fe y esperanza”, dijo al proclamar el fin de la guerra con Hamas.
Tras más de dos años de secuestro, Hamas entregó a los últimos rehenes israelíes con vida.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.
La Provincia consolidó un avance histórico en el control carcelario tras la creación de la figura de “interno de alto perfil” y la nueva Ley Penitenciaria.
El Presidente encabezó un acto de campaña en Santiago del Estero junto a candidatos locales y volvió a cuestionar al kirchnerismo antes de viajar a Tucumán.
El Presidente aseguró que evitó una catástrofe social y económica, dijo haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza y prometió inflación cero en 2026.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.