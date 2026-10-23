El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, manifestó su incomodidad con el lenguaje utilizado por Javier Milei durante su visita a Madrid. En una entrevista con la cadena SER, cuestionó la forma en que el presidente argentino se expresó sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei”, afirmó Feijóo. Su respuesta fue negativa cuando le preguntaron si se sentía cómodo con las expresiones del mandatario argentino y con su manera de referirse a Sánchez.

El dirigente del PP también planteó una diferencia entre los modos de discusión política de ambos países. Según su interpretación, Milei utiliza un lenguaje que en la Argentina resulta “menos llamativo” que en España. Esa comparación formó parte de su explicación sobre el rechazo que le provocaron las declaraciones del visitante.

Feijóo se refirió además a la recepción que le brindó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al defender ese encuentro, sostuvo que recibir al mandatario no convierte a la dirigente española en responsable de sus palabras.

“Si quiere visitarla no puede decirle que no, es el presidente democrático de Argentina. Eso no significa que Ayuso sea responsable de lo que diga Milei”, señaló en la misma entrevista.

Así, el líder del PP marcó distancia respecto del discurso de Milei y, al mismo tiempo, justificó la decisión de Ayuso de recibirlo. Sus declaraciones expresaron un desacuerdo con las formas del presidente argentino, sin extender ese cuestionamiento a la anfitriona del encuentro en Madrid.