Ocho personas, entre ellas dos niños, fueron asesinadas el viernes en un ataque a tiros en una vivienda de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Según informó este sábado la policía local, el atacante se suicidó durante un enfrentamiento con agentes de las fuerzas de seguridad.

El reporte policial indicó que el agresor llegó a la casa y disparó contra dos mujeres que estaban en el exterior. Después ingresó a la residencia y atacó a otras seis personas, incluidos los dos niños. Las ocho víctimas murieron.

De acuerdo con autoridades citadas por la cadena Fox, el tiroteo comenzó alrededor de las 17, hora local, las 21 GMT. La secuencia terminó cuando el sospechoso se disparó a sí mismo durante el enfrentamiento con los policías. Su muerte se suma a las de las ocho personas asesinadas en la vivienda.

Hasta el momento del informe difundido este sábado, las autoridades no habían revelado las identidades de las víctimas ni del atacante. Tampoco habían dado a conocer el motivo del crimen. La información disponible no precisa qué relación existía entre el agresor y las personas que se encontraban en la casa.

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