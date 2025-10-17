Boca y Barracas jugarán el 27 de octubre a las 16

Los nuevos diseños que revolucionan la Fórmula 1 en Austin
Doce de los veinte autos presentarán decoraciones especiales en el GP de Estados Unidos. El Alpine de Colapinto estrenará detalles amarillos en honor a Mercado Libre.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.Deportes17/10/2025GASTON PAROLA
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que el encuentro pendiente entre Boca Juniors y Barracas Central, correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Clausura, se disputará el lunes 27 de octubre a las 16:00 horas.
El duelo, originalmente programado para el sábado pasado, había sido postergado por el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien dirigió a ambos clubes en distintos momentos de su carrera.
La nueva fecha llega luego del fin de semana electoral, ya que el domingo 26 se celebrarán las Elecciones Legislativas, motivo por el cual no habrá jornada de fútbol en la Primera División.
Ambos equipos llegan igualados en 17 puntos, aunque Boca cuenta con mejor diferencia de gol y se ubica cuarto en la Zona A, mientras que Barracas ocupa la sexta posición. El partido será clave en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales del próximo año: el Xeneize busca ingresar directamente a la Copa Libertadores, y el Guapo se aferra al último cupo de la Copa Sudamericana.
Además, AFA aprovechó para reordenar otros compromisos pendientes: Independiente-Platense y Sarmiento-Rosario Central jugarán el viernes 24, mientras que River e Independiente Rivadavia se enfrentarán por la semifinal de la Copa Argentina, un día antes del duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano.
De esta manera, el calendario de Boca para el cierre del torneo queda conformado de la siguiente manera:
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
