Argentina enfrenta a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se mide este miércoles con Colombia en las semifinales del Mundial de Chile 2025. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión de D Sports y Telefé.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega en un gran momento, tras eliminar a México en cuartos de final por 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. En su recorrido, la Albiceleste también superó a Nigeria (4-0), Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), sumando cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones.

De cara al cruce ante los Cafeteros, el DT argentino deberá realizar dos cambios obligados: Carrizo no podrá estar por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. En sus lugares ingresarían Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

El probable once argentino: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

Por el lado colombiano, el equipo que dirige César Torres Ramírez fue líder del Grupo F y eliminó a Sudáfrica (3-1) y a España (3-2). Sin embargo, no podrá contar con su figura Neyser Villareal, suspendido por acumulación de amarillas.

El ganador del cruce disputará la gran final del Mundial Sub 20 el próximo domingo en Santiago.