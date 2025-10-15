Argentina enfrenta a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
El equipo de Diego Placente buscará este miércoles en Santiago de Chile volver a una final mundialista tras 18 años. El duelo ante los Cafeteros comenzará a las 20:00.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina Sub 20 se mide este miércoles con Colombia en las semifinales del Mundial de Chile 2025. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión de D Sports y Telefé.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega en un gran momento, tras eliminar a México en cuartos de final por 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. En su recorrido, la Albiceleste también superó a Nigeria (4-0), Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), sumando cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones.
De cara al cruce ante los Cafeteros, el DT argentino deberá realizar dos cambios obligados: Carrizo no podrá estar por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. En sus lugares ingresarían Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.
El probable once argentino: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.
Por el lado colombiano, el equipo que dirige César Torres Ramírez fue líder del Grupo F y eliminó a Sudáfrica (3-1) y a España (3-2). Sin embargo, no podrá contar con su figura Neyser Villareal, suspendido por acumulación de amarillas.
El ganador del cruce disputará la gran final del Mundial Sub 20 el próximo domingo en Santiago.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.