FMI recorta su proyección de crecimiento para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en el informe de octubre del World Economic Outlook. El organismo estima ahora que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 4,5% en 2025 y 4,0% en 2026, un punto menos que lo previsto en abril y ratificado en julio.

Según el informe, la corrección responde tanto a factores externos —como la desaceleración global y condiciones financieras más restrictivas— como a variables internas vinculadas a la consolidación fiscal y al menor dinamismo del consumo.



El FMI también ajustó al alza su estimación de inflación: proyecta un 41,3% en 2025 y 16,4% en 2026, frente al 35,9% y 14,5% calculados seis meses atrás. El organismo advierte que la desinflación será más lenta de lo esperado, debido a la inercia de precios y la sensibilidad del mercado frente a las expectativas cambiarias.

En cuanto a las cuentas externas, el Fondo prevé un déficit de cuenta corriente del 1,2% del PBI en 2025 y del 0,4% en 2026, condicionado por mayores importaciones y un tipo de cambio apreciado.

El panorama laboral también muestra señales de enfriamiento: el desempleo subiría a 7,5% en 2025 y bajaría levemente a 6,6% en 2026, lo que implica una recuperación del empleo más lenta de lo anticipado.

Pese al ajuste, el FMI proyecta que la economía argentina mantendrá una tendencia de crecimiento durante el bienio 2025–2026, impulsada por la inversión en energía, minería e infraestructura, aunque advierte que la estabilidad dependerá de la coherencia de las políticas económicas.