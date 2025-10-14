FMI recorta su proyección de crecimiento para Argentina

Caputo negó la dolarización
El ministro de Economía aseguró que el esquema cambiario continuará después de las elecciones y anticipó nuevos anuncios tras la reunión Milei-Trump.
Economía14/10/2025
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en el informe de octubre del World Economic Outlook. El organismo estima ahora que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 4,5% en 2025 y 4,0% en 2026, un punto menos que lo previsto en abril y ratificado en julio.
Según el informe, la corrección responde tanto a factores externos —como la desaceleración global y condiciones financieras más restrictivas— como a variables internas vinculadas a la consolidación fiscal y al menor dinamismo del consumo.
El FMI también ajustó al alza su estimación de inflación: proyecta un 41,3% en 2025 y 16,4% en 2026, frente al 35,9% y 14,5% calculados seis meses atrás. El organismo advierte que la desinflación será más lenta de lo esperado, debido a la inercia de precios y la sensibilidad del mercado frente a las expectativas cambiarias.
En cuanto a las cuentas externas, el Fondo prevé un déficit de cuenta corriente del 1,2% del PBI en 2025 y del 0,4% en 2026, condicionado por mayores importaciones y un tipo de cambio apreciado.
El panorama laboral también muestra señales de enfriamiento: el desempleo subiría a 7,5% en 2025 y bajaría levemente a 6,6% en 2026, lo que implica una recuperación del empleo más lenta de lo anticipado.
Pese al ajuste, el FMI proyecta que la economía argentina mantendrá una tendencia de crecimiento durante el bienio 2025–2026, impulsada por la inversión en energía, minería e infraestructura, aunque advierte que la estabilidad dependerá de la coherencia de las políticas económicas.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Instituto de Estudios Económicos (IERAL) sugirió avanzar hacia un sistema bimonetario con tipo de cambio flexible, confianza institucional y apoyo externo del FMI y el Tesoro de Estados Unidos.
El Tesoro norteamericano anunció un acuerdo con el Banco Central argentino para estabilizar el mercado cambiario. La medida busca frenar la suba del dólar y fortalecer las reservas.
La producción nacional alcanzaría 23 millones de toneladas, igualando el récord histórico. El trigo vuelve a consolidarse como motor exportador clave para Argentina.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.