Juventud Unida se consagró campeón 2025 de la División “B”

Juventud Unida se coronó campeón de la División “B” de la Liga Venadense de Fútbol 2025 tras igualar 1 a 1 frente a Deportivo San Jorge en el partido de vuelta disputado este domingo por la tarde.

Con el resultado global de 5 a 1, el conjunto de Santa Isabel cerró una campaña impecable y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol regional.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con un gran marco de público que acompañó a ambos equipos. Pese al esfuerzo del local, Juventud Unida mantuvo la ventaja obtenida en la ida y desató el festejo final.

Desde la Liga Venadense felicitaron a los dos clubes por su gran desempeño y espíritu deportivo a lo largo del torneo.