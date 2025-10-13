Juventud Unida se consagró campeón 2025 de la División “B”

Básquet - El seleccionado U13 de la Asociación Venadense tuvo una destacada participación en el Interasociaciones
Los jóvenes representaron con orgullo a la región en un torneo de gran nivel, donde Rosario se quedó con el título provincial.
La “Furia” empató con Deportivo San Jorge y logró el ascenso tras un global de 5 a 1.Deportes del Sur13/10/2025GASTON PAROLA
Juventud Unida se coronó campeón de la División “B” de la Liga Venadense de Fútbol 2025 tras igualar 1 a 1 frente a Deportivo San Jorge en el partido de vuelta disputado este domingo por la tarde.
Con el resultado global de 5 a 1, el conjunto de Santa Isabel cerró una campaña impecable y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol regional.
El encuentro fue intenso de principio a fin, con un gran marco de público que acompañó a ambos equipos. Pese al esfuerzo del local, Juventud Unida mantuvo la ventaja obtenida en la ida y desató el festejo final.
Desde la Liga Venadense felicitaron a los dos clubes por su gran desempeño y espíritu deportivo a lo largo del torneo.
Este jueves se juega la Fecha 2 de las Fases Finales de la B y el domingo, a las 15:30, la anteúltima jornada de la A más la Fecha 3 del ascenso. A las 16 se disputa la vuelta de la final de la B.
La 12ª y 13ª jornada del certamen de la Asociación Venadense de Básquet se jugarán entre jueves y martes, con duelos decisivos en la pelea por los playoffs.
La Fiebre igualó como local ante General Belgrano y, con el triunfo de Sportivo Sancti Spíritu, se consumó su descenso a dos fechas del cierre del torneo.
Las jóvenes deportistas de Villa Cañás brillaron en el Campeonato Regional de Clubes, categoría B, logrando el subcampeonato y dejando al club y a la ciudad entre los mejores del país.
Este martes se completará la fecha 28 de la División A con cinco partidos que pueden marcar clasificaciones, descensos y promociones. En la División B ya se jugó la primera jornada de las Fases Finales.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El Presidente encabezará una reunión bilateral con su par estadounidense este martes en la Casa Blanca, tras el anuncio de un rescate económico de 20.000 millones de dólares.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.