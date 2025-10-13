Juventud Unida se consagró campeón 2025 de la División “B”

La “Furia” empató con Deportivo San Jorge y logró el ascenso tras un global de 5 a 1.

Deportes del Sur13/10/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
564327346_18045603182682427_675899554977192008_n

Juventud Unida se coronó campeón de la División “B” de la Liga Venadense de Fútbol 2025 tras igualar 1 a 1 frente a Deportivo San Jorge en el partido de vuelta disputado este domingo por la tarde.
Con el resultado global de 5 a 1, el conjunto de Santa Isabel cerró una campaña impecable y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol regional.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con un gran marco de público que acompañó a ambos equipos. Pese al esfuerzo del local, Juventud Unida mantuvo la ventaja obtenida en la ida y desató el festejo final.

Desde la Liga Venadense felicitaron a los dos clubes por su gran desempeño y espíritu deportivo a lo largo del torneo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias