Fútbol - Liga Venadense: doble fecha en la B y definición en la A

Básquet - Arranca una nueva doble fecha del Torneo Clausura Pre-Federal
La 12ª y 13ª jornada del certamen de la Asociación Venadense de Básquet se jugarán entre jueves y martes, con duelos decisivos en la pelea por los playoffs.
Este jueves se juega la Fecha 2 de las Fases Finales de la B y el domingo, a las 15:30, la anteúltima jornada de la A más la Fecha 3 del ascenso. A las 16 se disputa la vuelta de la final de la B.Deportes del Sur09/10/2025GASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol programó una semana intensa que cruza definiciones y peleas por clasificar. Este jueves 9 de octubre, la División B abre la Fecha 2 de las Fases Finales desde las 21. El domingo 12, la División A disputará a las 15:30 su anteúltima fecha de fase regular, en paralelo con la Fecha 3 del ascenso; además, a las 16:00 se jugará la final de vuelta de la B.
En la A, Studebaker (57) puede asegurar el “1” si vence a Teodelina FBC (44) en Villa Cañás o si Unión y Cultura (52) no le gana a Rivadavia (36) en Murphy. El “Celeste” necesita seis puntos y dos tropiezos del “Verde” para arrebatar la cima.
Otro foco está en el “Vicente Ferretti”: Jorge Newbery (VT) (45) recibe a Juv. Pueyrredón (47) en duelo directo por puestos de arriba.
Por la zona media, Racing (42) y Sportsman Carmelense (39) juegan un mano a mano que puede reordenar la tabla; mientras que Hughes FBC (39) visita a Gral. Belgrano (24) en el “Manuel Boggio”, ambos con necesidades: uno por meterse en Playoffs, el otro por escapar del descenso.
Peñarol (42) buscará abrochar su lugar entre los ocho ante Belgrano FBC (28), que pelea por salir de Promoción y estará atento a Sarmiento de Maggiolo (33), local de Centenario (20), ya descendido.
Rivadavia (36) y Atlético Elortondo (35) afrontan “finales” visitando a Unión y Cultura (52) y Sportivo Sancti Spíritu (27), respectivamente: sumar es obligación para seguir con chances.
DIVISIÓN A – FECHA 29 (14ª de revanchas, anteúltima) – Domingo 12/10, 15:30
En la B, la acción es doble. Este jueves 9/10, 21:00, la Fecha 2 de las Fases Finales pone en juego puntos clave: en la Fase E, el líder Avellaneda visita a San Martín en Chovet; Ben Hur y Central Argentino se miden en Rufino buscando estrenar victoria. En la Fase F, los punteros Ciudad Nueva y Los Andes FBC serán locales ante Independiente (VC) y Jorge Newbery (Rufino), respectivamente.
El domingo 12/10, 15:30, llegará la Fecha 3: Central Argentino recibe a Sp. Avellaneda y Sp. Ben Hur a Atl. San Martín (Fase E); Jorge Newbery (R) será local de Independiente (VC) y Los Andes FBC jugará ante Ciudad Nueva (Fase F).
FASE FINAL E – FECHA 2 – Jueves 09/10, 21:00
FASE FINAL E – FECHA 3 – Domingo 12/10, 15:30
FASE FINAL F – FECHA 2 – Jueves 09/10, 21:00
FASE FINAL F – FECHA 3 – Domingo 12/10, 15:30
¿Se define el campeón de la B?
El domingo a las 16:00, Deportivo San Jorge recibe a Juventud Unida en la final de vuelta. Tras el 0-4 de la ida, el local está obligado a ganar (por cualquier diferencia) para forzar un tercer partido —allí sí contarán los goles—. A Juventud Unida le alcanza con empatar para consagrarse campeón 2025 de la División B.
