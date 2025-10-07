Cuatro años de prisión por robar lechones en zona rural de Santa Isabel

Un hombre identificado como Diego Alberto Sanabria fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de abigeato agravado, tras robar, faenar y trasladar una chancha y cinco lechones en una zona rural cercana a Santa Isabel, en el departamento General López.

El hecho ocurrió el 3 de junio de 2025, cuando Sanabria, junto a otros coautores, ingresó a un criadero de animales, faenó los ejemplares y los trasladó en motocicletas equipadas con carros. Todos los implicados eran empleados registrados en UATRE y portaban elementos cortantes al momento del ilícito.

La Guardia Rural “Los Pumas” logró interceptar al grupo en un camino rural cerca de Villa Cañás, donde se secuestraron los animales faenados y los vehículos utilizados para el transporte.

La Fiscalía, encabezada por el fiscal Iván Raposo, consideró que el hecho configuraba abigeato agravado, al haberse cometido con la participación de tres o más personas, mediante el uso de un medio motorizado y afectando un establecimiento productivo.

El procedimiento judicial se llevó adelante bajo la modalidad de juicio abreviado, solicitado por la fiscalía y aceptado por la defensa, a cargo de la abogada María Cecilia Tosco. Finalmente, el juez dispuso una pena de cuatro años de prisión efectiva para Sanabria.

El caso se enmarca en una serie de operativos rurales que buscan frenar los delitos vinculados al robo y faena clandestina de animales en el sur santafesino.