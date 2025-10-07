Cuatro años de prisión por robar lechones en zona rural de Santa Isabel

Murphy: detienen a un joven armado con una navaja en la vía pública
El operativo se realizó en la esquina de Sarmiento y San Martín. El joven, de 23 años, estaba junto a otros dos muchachos, uno de ellos menor de edad, consumiendo alcohol.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.Policiales 07/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre identificado como Diego Alberto Sanabria fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de abigeato agravado, tras robar, faenar y trasladar una chancha y cinco lechones en una zona rural cercana a Santa Isabel, en el departamento General López.
El hecho ocurrió el 3 de junio de 2025, cuando Sanabria, junto a otros coautores, ingresó a un criadero de animales, faenó los ejemplares y los trasladó en motocicletas equipadas con carros. Todos los implicados eran empleados registrados en UATRE y portaban elementos cortantes al momento del ilícito.
La Guardia Rural “Los Pumas” logró interceptar al grupo en un camino rural cerca de Villa Cañás, donde se secuestraron los animales faenados y los vehículos utilizados para el transporte.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Iván Raposo, consideró que el hecho configuraba abigeato agravado, al haberse cometido con la participación de tres o más personas, mediante el uso de un medio motorizado y afectando un establecimiento productivo.
El procedimiento judicial se llevó adelante bajo la modalidad de juicio abreviado, solicitado por la fiscalía y aceptado por la defensa, a cargo de la abogada María Cecilia Tosco. Finalmente, el juez dispuso una pena de cuatro años de prisión efectiva para Sanabria.
El caso se enmarca en una serie de operativos rurales que buscan frenar los delitos vinculados al robo y faena clandestina de animales en el sur santafesino.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El establecimiento funcionaba sin habilitación y fue denunciado por vulnerar derechos básicos de los residentes.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.