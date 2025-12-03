Chevrolet Corsa retenido en Firmat por pedido de secuestro activo
El vehículo tenía un requerimiento vigente desde 2023 por un hecho de robo en Álvarez. La conductora fue notificada por encubrimiento y el auto quedó a disposición de la Justicia.
Dos jóvenes escaparon en moto durante un control policial en Venado Tuerto. Tras ser detenidos, la Justicia ordenó un allanamiento y definió actuaciones.Policiales 03/12/2025SOFIA ZANOTTI
En la madrugada del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectó a dos menores que circulaban en una motocicleta sin dominio visible en la esquina de Belgrano y Chacabuco. Cuando intentaron identificarlos, el conductor aceleró la marcha y huyó del control.
Según informaron fuentes policiales, se inició un seguimiento controlado por distintas calles, incluso en contramano, hasta que los jóvenes ingresaron a un domicilio ubicado sobre calle San Martín, donde finalizó la persecución.
Ambos fueron trasladados a sede policial por disposición del Juzgado de Menores. Más tarde, y por orden del mismo tribunal, se realizó un allanamiento en la vivienda donde había concluido la fuga, con el objetivo de secuestrar el motovehículo utilizado, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo.
En este marco, la Justicia dispuso que al menor que conducía se le inicie una causa por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad, mientras que el acompañante fue entregado a sus progenitores sin formación de causa.
El vehículo tenía un requerimiento vigente desde 2023 por un hecho de robo en Álvarez. La conductora fue notificada por encubrimiento y el auto quedó a disposición de la Justicia.
Gerónimo Carabajal, de 26 años, falleció tras ser agredido con un arma blanca a la salida de una fiesta de egresados en Melo. El sospechoso fue detenido horas después.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Un hombre de 28 años fue arrestado en una vivienda de calle Gobernador Caeza, tras ser identificado como el autor de un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada del viernes.
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
La destrucción del material secuestrado se realizó en el Crematorio Municipal. La droga había sido incautada por la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Paglia.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.