En la madrugada del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectó a dos menores que circulaban en una motocicleta sin dominio visible en la esquina de Belgrano y Chacabuco. Cuando intentaron identificarlos, el conductor aceleró la marcha y huyó del control.

Según informaron fuentes policiales, se inició un seguimiento controlado por distintas calles, incluso en contramano, hasta que los jóvenes ingresaron a un domicilio ubicado sobre calle San Martín, donde finalizó la persecución.

Ambos fueron trasladados a sede policial por disposición del Juzgado de Menores. Más tarde, y por orden del mismo tribunal, se realizó un allanamiento en la vivienda donde había concluido la fuga, con el objetivo de secuestrar el motovehículo utilizado, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo.

En este marco, la Justicia dispuso que al menor que conducía se le inicie una causa por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad, mientras que el acompañante fue entregado a sus progenitores sin formación de causa.