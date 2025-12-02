Chevrolet Corsa retenido en Firmat por pedido de secuestro activo

Un automóvil Chevrolet Corsa fue retenido anoche en Firmat durante un control preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico. El procedimiento ocurrió alrededor de las 22.50 en la intersección de Bv. Colón e Independencia.

Al verificar los datos del rodado, el sistema informó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo desde el año 2023, solicitado por una dependencia policial de la localidad de Álvarez, en el marco de una causa caratulada como Robo.

Ante esta situación, el auto fue trasladado a la Comisaría 4ª. En sede policial, la Fiscalía dispuso la notificación de la mujer que lo conducía por el delito de Encubrimiento, mientras que el acompañante recuperó la libertad sin formación de causa.

El automóvil quedó alojado en la comisaría para los trámites legales correspondientes.