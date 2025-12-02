Chevrolet Corsa retenido en Firmat por pedido de secuestro activo

Joven murió tras ser apuñalado a la salida de una fiesta
Gerónimo Carabajal, de 26 años, falleció tras ser agredido con un arma blanca a la salida de una fiesta de egresados en Melo. El sospechoso fue detenido horas después.
El vehículo tenía un requerimiento vigente desde 2023 por un hecho de robo en Álvarez. La conductora fue notificada por encubrimiento y el auto quedó a disposición de la Justicia.
Un automóvil Chevrolet Corsa fue retenido anoche en Firmat durante un control preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico. El procedimiento ocurrió alrededor de las 22.50 en la intersección de Bv. Colón e Independencia.
Al verificar los datos del rodado, el sistema informó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo desde el año 2023, solicitado por una dependencia policial de la localidad de Álvarez, en el marco de una causa caratulada como Robo.
Ante esta situación, el auto fue trasladado a la Comisaría 4ª. En sede policial, la Fiscalía dispuso la notificación de la mujer que lo conducía por el delito de Encubrimiento, mientras que el acompañante recuperó la libertad sin formación de causa.
El automóvil quedó alojado en la comisaría para los trámites legales correspondientes.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Un hombre de 28 años fue arrestado en una vivienda de calle Gobernador Caeza, tras ser identificado como el autor de un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada del viernes.
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
La destrucción del material secuestrado se realizó en el Crematorio Municipal. La droga había sido incautada por la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Paglia.
El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.