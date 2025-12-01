Joven murió tras ser apuñalado a la salida de una fiesta

Menor aprehendido tras un intento de robo en una vivienda
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
La localidad de Melo, en el sur de Córdoba, permanece conmocionada por el asesinato de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años que murió durante la madrugada del domingo tras una violenta pelea a la salida de una fiesta de egresados.
El hecho ocurrió al finalizar el festejo del IPEA 237 San Antonio, celebrado en el salón de la Sociedad Italiana. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, una discusión entre varias personas derivó en una riña que terminó con el ataque fatal contra Carabajal.
La víctima recibió dos heridas profundas en el tórax provocadas con un arma blanca. Algunos testigos describieron el elemento utilizado como un puñal, mientras que otros lo señalaron como un cuchillo de cocina. El agresor, un hombre de 30 años y oriundo de Villa Rossi, huyó en una camioneta blanca, una secuencia que quedó registrada en un video difundido en redes sociales. Tras un operativo policial, el sospechoso fue detenido.
Carabajal había asistido al evento en compañía de familiares, ya que su hermano formaba parte de la promoción. Vivía en la vecina localidad de Serrano y era jugador de la primera división del Club Atlético Villa Plomo, institución que lo despidió con un mensaje de profundo pesar.
El impacto de la noticia se extendió rápidamente por toda la región. El Club San Martín de Laboulaye y el Club Deportivo y Cultural Serrano expresaron su acompañamiento a la familia, mientras que la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye publicó un mensaje de condolencia y realizó un pedido de justicia.
Carabajal fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Cárcano de Laboulaye, donde pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después. La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye quedó a cargo de la investigación y ordenó las primeras pericias para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.
Un hombre de 28 años fue arrestado en una vivienda de calle Gobernador Caeza, tras ser identificado como el autor de un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada del viernes.
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
La destrucción del material secuestrado se realizó en el Crematorio Municipal. La droga había sido incautada por la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Paglia.
El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.
La Policía detuvo a un joven de 21 años luego de que ingresara a una vivienda, tomara un par de zapatillas y escapara al ser descubierto por la propietaria.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.