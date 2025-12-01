Joven murió tras ser apuñalado a la salida de una fiesta

La localidad de Melo, en el sur de Córdoba, permanece conmocionada por el asesinato de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años que murió durante la madrugada del domingo tras una violenta pelea a la salida de una fiesta de egresados.

El hecho ocurrió al finalizar el festejo del IPEA 237 San Antonio, celebrado en el salón de la Sociedad Italiana. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, una discusión entre varias personas derivó en una riña que terminó con el ataque fatal contra Carabajal.

La víctima recibió dos heridas profundas en el tórax provocadas con un arma blanca. Algunos testigos describieron el elemento utilizado como un puñal, mientras que otros lo señalaron como un cuchillo de cocina. El agresor, un hombre de 30 años y oriundo de Villa Rossi, huyó en una camioneta blanca, una secuencia que quedó registrada en un video difundido en redes sociales. Tras un operativo policial, el sospechoso fue detenido.

Carabajal había asistido al evento en compañía de familiares, ya que su hermano formaba parte de la promoción. Vivía en la vecina localidad de Serrano y era jugador de la primera división del Club Atlético Villa Plomo, institución que lo despidió con un mensaje de profundo pesar.

El impacto de la noticia se extendió rápidamente por toda la región. El Club San Martín de Laboulaye y el Club Deportivo y Cultural Serrano expresaron su acompañamiento a la familia, mientras que la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye publicó un mensaje de condolencia y realizó un pedido de justicia.

Carabajal fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Cárcano de Laboulaye, donde pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después. La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye quedó a cargo de la investigación y ordenó las primeras pericias para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.