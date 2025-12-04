Persecución a dos menores en moto terminó con intervención judicial
Dos jóvenes escaparon en moto durante un control policial en Venado Tuerto. Tras ser detenidos, la Justicia ordenó un allanamiento y definió actuaciones.
Un vecino encontró el rodado abandonado en un descampado y permitió que la Policía lo restituyera a su dueño.
En la mañana del sábado, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta Keller 110 cc, color gris, que había quedado estacionada en la vereda de una vivienda ubicada sobre calle San Luis.
Minutos más tarde, mientras se realizaban recorridas por la zona, un vecino alertó sobre la presencia de una moto abandonada en un descampado de calle Miguel Tonelli. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba del mismo vehículo sustraído momentos antes.
El rodado fue trasladado a la dependencia policial para completar las actuaciones de rigor. Desde la fuerza indicaron que, una vez finalizados los trámites correspondientes, la motocicleta será devuelta a su propietario.
