Recuperaron una motocicleta robada en Venado Tuerto
Un vecino encontró el rodado abandonado en un descampado y permitió que la Policía lo restituyera a su dueño.
Un operativo en Sauce Viejo terminó con la incautación de 600 kilos de carne transportada sin documentación ni cadena de frío. Investigan presunto abigeato.
La Guardia Provincial secuestró una importante cantidad de carne vacuna durante un operativo de control realizado el 3 de diciembre sobre la Autovía Provincial 01, a la altura del kilómetro 141, en jurisdicción de Sauce Viejo. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Operativa Regional 3 Santa Fe.
El hecho ocurrió cuando los agentes detuvieron la marcha de un vehículo tipo furgón Peugeot Partner, conducido por un hombre identificado como F. E. J., con domicilio en zona rural de Colonia San Bartolomé, Córdoba. Durante la inspección, los efectivos constataron que trasladaba carne vacuna sin documentación respaldatoria y sin cumplir con la cadena de frío exigida para su transporte y comercialización.
Ante esta situación, el vehículo fue trasladado a la Sección Nº 1 de la Guardia Rural, en la localidad de Constituyentes, donde se convocó a un veterinario oficial. Tras el examen correspondiente, el profesional determinó que la mercadería equivalía a aproximadamente cuatro animales faenados, con un peso total de unos 600 kilogramos.
Como resultado, la Guardia Provincial procedió al secuestro de la carne y del vehículo utilizado, iniciando las actuaciones por presunto abigeato y transporte irregular de productos cárnicos.
El operativo permitió impedir la circulación de carne sin trazabilidad ni condiciones sanitarias adecuadas, reforzando el trabajo articulado entre la Guardia Provincial y la Guardia Rural para prevenir el abigeato y proteger la salud pública.
