Fútbol - Juventud Unida pegó primero en la final de la “B” y se acerca al título.

Básquet - Sportsman ganó en Elortondo y sigue prendido en el Clausura
El equipo cañaseño superó 70-64 a Peñarol en una nueva fecha de la Asociación Venadense.
Primera División “A” – Fecha 28 (13ª de las revanchas)
Racing Club 1–1 Studebaker (Gonzalo González / Román Cugnoflis)
Belgrano FBC 1–1 Teodelina FBC (Matías Vázquez / Eugenio Grosso)
Hughes FBC 0–2 Jorge Newbery (VT) (Camilo Ramells y Adrián Yagusieczko)
Martes 07/10, 21 hs.
Centenario 🆚 Gral. Belgrano
Sp. Rivadavia 🆚 Sp. Sarmiento
Juv. Pueyrredón 🆚 Peñarol
Sp. Carmelense 🆚 Sp. Sancti Spiritu
Atl. Elortondo 🆚 Unión y Cultura
Próxima Fecha (29ª - 14ª de las revanchas)
Studebaker 🆚 Teodelina FBC
Peñarol 🆚 Belgrano FBC
Jorge Newbery (VT) 🆚 Juv. Pueyrredón
Gral. Belgrano 🆚 Hughes FBC
Sp. Sarmiento 🆚 Centenario
Unión y Cultura 🆚 Sp. Rivadavia
Sp. Sancti Spiritu 🆚 Atl. Elortondo
Racing Club 🆚 Sp. Carmelense
Primera División “B” – Final por el título
Ida: Juventud Unida 4–0 Deportivo San Jorge
(Goles: Lucas Villegas, Cristian Ruani, Thiago Zamarini —p— e Ignacio Orellanos)
Vuelta: Deportivo San Jorge 🆚 Juventud Unida
Juventud Unida ya ascendió junto a San Jorge y ahora busca coronar un torneo inolvidable.
Fases Finales – Zona E
Sp. Avellaneda 1–0 Sp. Ben Hur (Benjamín Díaz Ceballos)
Central Argentino 🆚 Atlético San Martín (lunes 6/10 – 21 hs)
Fases Finales – Zona F
J. Newbery (R) 🆚 Ciudad Nueva (lunes 6/10 – 21 hs)
Independiente VC 🆚 Los Andes FBC (lunes 6/10 – 21 hs)
El equipo de Villa Cañás brilló en el Campeonato Regional de Clubes “B” NEA Damas Sub 16, quedándose con el segundo puesto tras una gran actuación.
Este fin de semana se disputa la 28ª jornada de la División A, con partidos que pueden definir descensos, clasificaciones a playoffs y la permanencia. Además, arranca la final en la B y las Fases Finales por la Promoción.
Ocho equipos competirán en dos grupos por los boletos a la Promoción. El formato será todos contra todos, a dos rondas, con partidos de ida y vuelta.
Del 10 al 12 de octubre, la Asociación Venadense de Básquet competirá en el Interasociaciones U13 en Cañada de Gómez con su equipo ya definido.
El Clausura Pre-Federal completó su primera rueda de revanchas. Olimpia superó a Independiente, Centenario goleó a Sportsman y Firmat FBC venció a Atenas en un pendiente.
