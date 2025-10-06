Fútbol - Juventud Unida pegó primero en la final de la “B” y se acerca al título.

Te puede interesar

Futbol - Fecha decisiva en la Liga Venadense de Fútbol GASTON PAROLA Deportes del Sur 03/10/2025 Este fin de semana se disputa la 28ª jornada de la División A, con partidos que pueden definir descensos, clasificaciones a playoffs y la permanencia. Además, arranca la final en la B y las Fases Finales por la Promoción.