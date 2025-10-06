Fútbol - Juventud Unida pegó primero en la final de la “B” y se acerca al título.

La Furia Verde goleó 4 a 0 a San Jorge en la ida y busca coronarse campeón. En tanto, en la División “A” se completó la Fecha 28 y el torneo entra en su recta final.

Primera División “A” – Fecha 28 (13ª de las revanchas)
Racing Club 1–1 Studebaker (Gonzalo González / Román Cugnoflis)
Belgrano FBC 1–1 Teodelina FBC (Matías Vázquez / Eugenio Grosso)
Hughes FBC 0–2 Jorge Newbery (VT) (Camilo Ramells y Adrián Yagusieczko)

Martes 07/10, 21 hs.

Centenario 🆚 Gral. Belgrano
Sp. Rivadavia 🆚 Sp. Sarmiento
Juv. Pueyrredón 🆚 Peñarol
Sp. Carmelense 🆚 Sp. Sancti Spiritu
Atl. Elortondo 🆚 Unión y Cultura
 
Próxima Fecha (29ª - 14ª de las revanchas)

Studebaker 🆚 Teodelina FBC
Peñarol 🆚 Belgrano FBC
Jorge Newbery (VT) 🆚 Juv. Pueyrredón
Gral. Belgrano 🆚 Hughes FBC
Sp. Sarmiento 🆚 Centenario
Unión y Cultura 🆚 Sp. Rivadavia
Sp. Sancti Spiritu 🆚 Atl. Elortondo
Racing Club 🆚 Sp. Carmelense
 
Primera División “B” – Final por el título
Ida: Juventud Unida 4–0 Deportivo San Jorge
(Goles: Lucas Villegas, Cristian Ruani, Thiago Zamarini —p— e Ignacio Orellanos)

Vuelta: Deportivo San Jorge 🆚 Juventud Unida

Juventud Unida ya ascendió junto a San Jorge y ahora busca coronar un torneo inolvidable.

 
Fases Finales – Zona E
Sp. Avellaneda 1–0 Sp. Ben Hur (Benjamín Díaz Ceballos)
Central Argentino 🆚 Atlético San Martín (lunes 6/10 – 21 hs)

Fases Finales – Zona F
J. Newbery (R) 🆚 Ciudad Nueva (lunes 6/10 – 21 hs)
Independiente VC 🆚 Los Andes FBC (lunes 6/10 – 21 hs)

