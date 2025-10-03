Futbol - Fecha decisiva en la Liga Venadense de Fútbol

Fútbol - La Liga Venadense inicia este finde las Fases Finales
Ocho equipos competirán en dos grupos por los boletos a la Promoción. El formato será todos contra todos, a dos rondas, con partidos de ida y vuelta.
Este fin de semana se disputa la 28ª jornada de la División A, con partidos que pueden definir descensos, clasificaciones a playoffs y la permanencia. Además, arranca la final en la B y las Fases Finales por la Promoción.Deportes del Sur03/10/2025GASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol vivirá un fin de semana clave con actividad completa entre sábado y domingo. En la División A se jugará la 28ª fecha (13ª de las revanchas), instancia decisiva con apenas nueve puntos en juego para definir clasificados, descendidos y equipos que irán a Promoción.
En la División A, el líder Studebaker de Villa Cañás (56) visitará a Racing Club de Teodelina (41), obligado a sumar para no perder su lugar en los ocho. Unión y Cultura (49), escolta y ya clasificado, jugará un duelo complejo en cancha de Atlético Elortondo (35), que busca mantenerse con chances.
Juventud Pueyrredón (47) recibirá a Peñarol de Elortondo (39), otro de los equipos que lucha por entrar a playoffs. En Sancti Spíritu, Belgrano FBC (27) enfrentará al Teodelina FBC (43), en un cruce que puede definir la suerte del conjunto local, hoy en zona de Promoción.
El reciente campeón de la Copa de la Liga, Jorge Newbery (42), se medirá con Hughes FBC (39), rival directo en la tabla. También con 39 aparece Sportsman Carmelense, que recibirá a Sportivo Sancti Spíritu (24), complicado por la permanencia.
Dos partidos aparecen como finales directas: Sportivo Rivadavia y Sportivo Sarmiento (ambos con 33) se enfrentarán en Venado Tuerto con la necesidad de ganar para escapar de la zona baja. Mientras que en el “Felipe Widmer”, Centenario (19) recibirá a General Belgrano (23), en un duelo dramático por el descenso: la “Fiebre” podría perder la categoría este fin de semana si no logra sumar.
La programación completa de la 28ª fecha (domingo 5, 15:30 hs., salvo indicado):
En la División B, el domingo a las 15:30 se disputará la final de ida entre Juventud Unida y Deportivo San Jorge en el estadio “Josefina S. de Rueda”. Aunque ambos ya consiguieron el ascenso, ahora van por el título de la categoría.
Además, se pondrán en marcha las Fases Finales que otorgarán dos lugares para disputar la Promoción por el ascenso a la máxima división.
Ocho equipos competirán en dos grupos por los boletos a la Promoción. El formato será todos contra todos, a dos rondas, con partidos de ida y vuelta.
Del 10 al 12 de octubre, la Asociación Venadense de Básquet competirá en el Interasociaciones U13 en Cañada de Gómez con su equipo ya definido.
El Clausura Pre-Federal completó su primera rueda de revanchas. Olimpia superó a Independiente, Centenario goleó a Sportsman y Firmat FBC venció a Atenas en un pendiente.
El equipo de San Eduardo venció a Matienzo en Rufino y se quedó con el último boleto para seguir en carrera por el ascenso. Chapuy y Náutico Melincué igualaron y quedaron eliminados.
El Tricolor venció a Studebaker por penales y conquistó la Copa de la Liga Venadense, el único título que le faltaba en sus vitrinas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
La Fórmula 1 disputa la 18° fecha del calendario en un circuito exigente y emblemático.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.