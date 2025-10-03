Futbol - Fecha decisiva en la Liga Venadense de Fútbol

La Liga Venadense de Fútbol vivirá un fin de semana clave con actividad completa entre sábado y domingo. En la División A se jugará la 28ª fecha (13ª de las revanchas), instancia decisiva con apenas nueve puntos en juego para definir clasificados, descendidos y equipos que irán a Promoción.

En la División A, el líder Studebaker de Villa Cañás (56) visitará a Racing Club de Teodelina (41), obligado a sumar para no perder su lugar en los ocho. Unión y Cultura (49), escolta y ya clasificado, jugará un duelo complejo en cancha de Atlético Elortondo (35), que busca mantenerse con chances.

Juventud Pueyrredón (47) recibirá a Peñarol de Elortondo (39), otro de los equipos que lucha por entrar a playoffs. En Sancti Spíritu, Belgrano FBC (27) enfrentará al Teodelina FBC (43), en un cruce que puede definir la suerte del conjunto local, hoy en zona de Promoción.

El reciente campeón de la Copa de la Liga, Jorge Newbery (42), se medirá con Hughes FBC (39), rival directo en la tabla. También con 39 aparece Sportsman Carmelense, que recibirá a Sportivo Sancti Spíritu (24), complicado por la permanencia.

Dos partidos aparecen como finales directas: Sportivo Rivadavia y Sportivo Sarmiento (ambos con 33) se enfrentarán en Venado Tuerto con la necesidad de ganar para escapar de la zona baja. Mientras que en el “Felipe Widmer”, Centenario (19) recibirá a General Belgrano (23), en un duelo dramático por el descenso: la “Fiebre” podría perder la categoría este fin de semana si no logra sumar.

La programación completa de la 28ª fecha (domingo 5, 15:30 hs., salvo indicado):

Belgrano FBC vs. Teodelina FBC (sábado 4, 15:30 hs.)

Racing Club vs. Studebaker

Centenario vs. Gral. Belgrano

Sp. Rivadavia vs. Sp. Sarmiento

Hughes FBC vs. Jorge Newbery

Juv. Pueyrredón vs. Peñarol

Sp. Carmelense vs. Sp. Sancti Spíritu

Atl. Elortondo vs. Unión y Cultura

En la División B, el domingo a las 15:30 se disputará la final de ida entre Juventud Unida y Deportivo San Jorge en el estadio “Josefina S. de Rueda”. Aunque ambos ya consiguieron el ascenso, ahora van por el título de la categoría.

Además, se pondrán en marcha las Fases Finales que otorgarán dos lugares para disputar la Promoción por el ascenso a la máxima división.