Crímenes de Brenda, Lara y Morena: se demora la extradición de “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y Matías Ozorio fueron detenidos en Lima por su presunta participación en el triple homicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela. Sin embargo, ambos llegarán a la Argentina en diferentes momentos debido a sus situaciones legales en Perú.

Ozorio fue arrestado el martes por la mañana y su expulsión del país vecino podría concretarse en los próximos días, ya que el trámite administrativo demanda alrededor de 48 horas. Distinto es el caso de “Pequeño J”, cuyo traslado requiere un proceso de extradición formal, lo que podría demorar semanas o incluso meses.

Las autoridades argentinas ya iniciaron el pedido para acelerar el expediente, dado que Valverde Victoriano es considerado el presunto ideólogo y autor material del crimen vinculado al narcotráfico. Ambos habían ingresado ilegalmente a Perú la semana pasada y fueron localizados gracias a la intervención del celular de “Pequeño J”, que permitió seguir su recorrido hasta la reunión pactada en la ciudad de Los Olivos.

Por el momento, se espera que Ozorio sea el primero en arribar a la Argentina para quedar a disposición de la justicia, mientras que el futuro judicial de Valverde Victoriano dependerá de la resolución de los tribunales peruanos.