Crímenes de Brenda, Lara y Morena: se demora la extradición de “Pequeño J”

Mujer murió en Miramar al fallar su paracaídas
Tenía 52 años, era de Misiones y participaba de una jornada de saltos en el aeroclub. Su equipo no funcionó y falleció en el acto.
El acusado del triple crimen narco en Florencio Varela deberá enfrentar un proceso más extenso en Perú, mientras que Matías Ozorio podría regresar al país esta semana.Sociedad01/10/2025SOFIA ZANOTTI
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y Matías Ozorio fueron detenidos en Lima por su presunta participación en el triple homicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela. Sin embargo, ambos llegarán a la Argentina en diferentes momentos debido a sus situaciones legales en Perú.
Ozorio fue arrestado el martes por la mañana y su expulsión del país vecino podría concretarse en los próximos días, ya que el trámite administrativo demanda alrededor de 48 horas. Distinto es el caso de “Pequeño J”, cuyo traslado requiere un proceso de extradición formal, lo que podría demorar semanas o incluso meses.
Las autoridades argentinas ya iniciaron el pedido para acelerar el expediente, dado que Valverde Victoriano es considerado el presunto ideólogo y autor material del crimen vinculado al narcotráfico. Ambos habían ingresado ilegalmente a Perú la semana pasada y fueron localizados gracias a la intervención del celular de “Pequeño J”, que permitió seguir su recorrido hasta la reunión pactada en la ciudad de Los Olivos.
Por el momento, se espera que Ozorio sea el primero en arribar a la Argentina para quedar a disposición de la justicia, mientras que el futuro judicial de Valverde Victoriano dependerá de la resolución de los tribunales peruanos.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que además de “Pequeño J” y Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos vinculados al caso. La causa ya tiene seis detenidos.
La Policía Bonaerense detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, vinculado a la banda narco acusada de asesinar a tres jóvenes en Florencio Varela. Ya son seis los aprehendidos y sigue la búsqueda de “Pequeño J”.
Se trata de de Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial el viernes por la noche.
Se trata de una vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, encontrada en un campo de Campo Rossi, cerca de Puerto Tirol.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.