Riesgo país superó los 1.200 puntos y marcó récord en 2025

El riesgo país argentino, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró este martes 30 de septiembre en 1.228 puntos básicos, con una suba del 9,25% respecto a la jornada previa. Se trata del valor más alto en lo que va de 2025.

Durante el día, informes privados señalaron que el indicador se movió entre 1.140 y 1.230 puntos, lo que reflejó una fuerte volatilidad en el mercado de deuda local. La escalada estuvo acompañada por una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que retrocedieron hasta un 3% en algunos tramos.

Analistas atribuyen el repunte a la incertidumbre política, las expectativas en torno a las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los desequilibrios fiscales y monetarios que persisten en la economía.

En términos prácticos, un riesgo país en estos niveles obliga a la Argentina a ofrecer tasas de interés mucho más altas para acceder al financiamiento externo, lo que limita las posibilidades de tomar deuda en los mercados internacionales. La situación también afecta a las empresas que buscan recursos fuera del país.

El indicador mide la diferencia de tasa que pagan los bonos soberanos locales frente a los del Tesoro de Estados Unidos, y se ha convertido en una referencia clave para los inversores. Mientras tanto, la comparación regional expone la brecha de confianza: Brasil se mantiene en torno a los 260 puntos y Uruguay en 120.

Especialistas advierten que la evolución del riesgo país dependerá de los próximos pasos del Gobierno en política económica, en particular sobre la “Fase 3” del programa, el rumbo cambiario y el control de la inflación. Hasta entonces, el mercado financiero seguirá con atención los movimientos del Banco Central y el Tesoro Nacional, en un escenario de presión sobre la deuda soberana.