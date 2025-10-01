Riesgo país superó los 1.200 puntos y marcó récord en 2025

Mercado Pago y Cocos suspendieron la venta de dólar oficial
Las billeteras de Marcos Galperin y Ariel Sbdar frenaron la operatoria en medio de la tensión cambiaria. El Banco Central negó cambios normativos y habló de una “interpretación errónea”.
El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 1.228 puntos básicos, el nivel más alto del año, en medio de la caída de bonos y la incertidumbre política y económica.Economía01/10/2025LORENA ACOSTA
El riesgo país argentino, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró este martes 30 de septiembre en 1.228 puntos básicos, con una suba del 9,25% respecto a la jornada previa. Se trata del valor más alto en lo que va de 2025.
Durante el día, informes privados señalaron que el indicador se movió entre 1.140 y 1.230 puntos, lo que reflejó una fuerte volatilidad en el mercado de deuda local. La escalada estuvo acompañada por una nueva caída de los títulos soberanos en dólares, que retrocedieron hasta un 3% en algunos tramos.
Analistas atribuyen el repunte a la incertidumbre política, las expectativas en torno a las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los desequilibrios fiscales y monetarios que persisten en la economía.
En términos prácticos, un riesgo país en estos niveles obliga a la Argentina a ofrecer tasas de interés mucho más altas para acceder al financiamiento externo, lo que limita las posibilidades de tomar deuda en los mercados internacionales. La situación también afecta a las empresas que buscan recursos fuera del país.
El indicador mide la diferencia de tasa que pagan los bonos soberanos locales frente a los del Tesoro de Estados Unidos, y se ha convertido en una referencia clave para los inversores. Mientras tanto, la comparación regional expone la brecha de confianza: Brasil se mantiene en torno a los 260 puntos y Uruguay en 120.
Especialistas advierten que la evolución del riesgo país dependerá de los próximos pasos del Gobierno en política económica, en particular sobre la “Fase 3” del programa, el rumbo cambiario y el control de la inflación. Hasta entonces, el mercado financiero seguirá con atención los movimientos del Banco Central y el Tesoro Nacional, en un escenario de presión sobre la deuda soberana.
Las billeteras de Marcos Galperin y Ariel Sbdar frenaron la operatoria en medio de la tensión cambiaria. El Banco Central negó cambios normativos y habló de una “interpretación errónea”.
Los entes reguladores oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este miércoles. El ajuste impacta en todo el país.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA, aunque mantendrá el control mayoritario. La oposición en el Congreso anticipa resistencia.
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El ministro de Economía sostuvo que la medida corta maniobras especulativas y permite fortalecer las reservas del Banco Central. Aseguró que solo afecta a un reducido grupo de operadores.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.