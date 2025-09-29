San Jorge ascendió a la “A” y todos los resultados de la Liga Venadense

El equipo de Carmen empató 2-2 con Avellaneda y logró el salto de categoría. Además, se disputó la fecha completa de la máxima división con resultados que reacomodaron la tabla.

El Deportivo San Jorge de Carmen escribió este domingo una página histórica: con el empate 2-2 frente a Sportivo Avellaneda, en cancha de Rivadavia de Venado Tuerto, selló su ascenso a la Primera División “A” de la Liga Venadense de Fútbol.

Resultados en Primera “A”
Se jugó la 27ª fecha (12ª de revanchas) con actividad completa:

Sportivo Sarmiento 2 – Atlético Elortondo 0
Studebaker 3 – Belgrano FBC 0
Teodelina FBC 2 – Juventud Pueyrredón 3
General Belgrano 2 – Sportivo Rivadavia 1
Unión y Cultura 2 – Sportivo Carmelense 3
Sportivo Sancti Spíritu 0 – Racing Club 4
Peñarol 1 – Hughes FBC 2
Jorge Newbery (VT) 0 – Centenario 0

Con estos resultados, Studebaker se mantiene líder con 56 puntos, seguido por Unión y Cultura (49), Juventud Pueyrredón (47), Teodelina (43) y Jorge Newbery (42).

Resultados en Primera “B”
En la Zona Campeonato “A”, San Jorge empató con Avellaneda y consiguió el ascenso. En el otro partido, San Martín superó 4-1 a Jorge Newbery de Rufino.

En la Zona Repechaje “C” (4ª fecha de las revanchas), Deportivo Chapuy venció 2-1 a Sacachispa y Náutico Melincué ganó 3-2 a Matienzo.

Por la Zona Repechaje “D” (5ª fecha de las revanchas), Ben Hur empató 0-0 con Sportsman de Villa Cañás y logró clasificar a la Fase Final. Además, Defensores Talleres igualó 2-2 con Sportivo María Teresa, mientras que Nueva Era goleó 4-0 a Independiente de Amenábar.

Lo que viene
La próxima actividad será el miércoles 1 de octubre con la definición de la Zona Repechaje “C”, donde se enfrentarán Deportivo Chapuy–Náutico Melincué y Los Andes–Matienzo.

El domingo 5 de octubre se jugará la 28ª fecha de la Primera “A” con partidos destacados como Racing Club–Studebaker, además de Carmelense–Sp. Sancti Spíritu, Atl. Elortondo–Unión y Cultura, Rivadavia–Sarmiento, Centenario–General Belgrano, Hughes–J. Newbery (VT), Pueyrredón–Peñarol y Belgrano FBC–Teodelina FBC.

En la “B”, quedará pendiente el sorteo de los cruces de las Fases Finales “E” y “F”, que ya tienen a sus clasificados confirmados.

