San Jorge ascendió a la “A” y todos los resultados de la Liga Venadense

El Deportivo San Jorge de Carmen escribió este domingo una página histórica: con el empate 2-2 frente a Sportivo Avellaneda, en cancha de Rivadavia de Venado Tuerto, selló su ascenso a la Primera División “A” de la Liga Venadense de Fútbol.

Resultados en Primera “A”

Se jugó la 27ª fecha (12ª de revanchas) con actividad completa:

Sportivo Sarmiento 2 – Atlético Elortondo 0

Studebaker 3 – Belgrano FBC 0

Teodelina FBC 2 – Juventud Pueyrredón 3

General Belgrano 2 – Sportivo Rivadavia 1

Unión y Cultura 2 – Sportivo Carmelense 3

Sportivo Sancti Spíritu 0 – Racing Club 4

Peñarol 1 – Hughes FBC 2

Jorge Newbery (VT) 0 – Centenario 0

Con estos resultados, Studebaker se mantiene líder con 56 puntos, seguido por Unión y Cultura (49), Juventud Pueyrredón (47), Teodelina (43) y Jorge Newbery (42).

Resultados en Primera “B”

En la Zona Campeonato “A”, San Jorge empató con Avellaneda y consiguió el ascenso. En el otro partido, San Martín superó 4-1 a Jorge Newbery de Rufino.

En la Zona Repechaje “C” (4ª fecha de las revanchas), Deportivo Chapuy venció 2-1 a Sacachispa y Náutico Melincué ganó 3-2 a Matienzo.

Por la Zona Repechaje “D” (5ª fecha de las revanchas), Ben Hur empató 0-0 con Sportsman de Villa Cañás y logró clasificar a la Fase Final. Además, Defensores Talleres igualó 2-2 con Sportivo María Teresa, mientras que Nueva Era goleó 4-0 a Independiente de Amenábar.

Lo que viene

La próxima actividad será el miércoles 1 de octubre con la definición de la Zona Repechaje “C”, donde se enfrentarán Deportivo Chapuy–Náutico Melincué y Los Andes–Matienzo.

El domingo 5 de octubre se jugará la 28ª fecha de la Primera “A” con partidos destacados como Racing Club–Studebaker, además de Carmelense–Sp. Sancti Spíritu, Atl. Elortondo–Unión y Cultura, Rivadavia–Sarmiento, Centenario–General Belgrano, Hughes–J. Newbery (VT), Pueyrredón–Peñarol y Belgrano FBC–Teodelina FBC.

En la “B”, quedará pendiente el sorteo de los cruces de las Fases Finales “E” y “F”, que ya tienen a sus clasificados confirmados.