Un hombre que reclamaba el cambio de un televisor en el Carrefour del Soleil Premium Outlet, en el conurbano bonaerense, volvió al comercio acompañado por un grupo de hinchas identificados con Central Ballester. Con bombos, redoblantes y canciones de cancha, los participantes presionaron para que el supermercado aceptara el pedido.

El cliente sostenía que el aparato funcionaba mal. Tras recibir una negativa al reemplazo, regresó pocas horas después con el grupo. El material disponible no permite confirmar cuál era la presunta falla ni por qué el comercio rechazó la solicitud.

Durante la protesta se escucharon cánticos intimidatorios dirigidos al supermercado. “Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, cantaron los participantes, que llevaban instrumentos decorados con el escudo de Central Ballester.

También advirtieron que por ese sector no podía pasar nadie. En medio del reclamo, una mujer que caminaba con una criatura en un cochecito cambió rápidamente de dirección. El episodio quedó registrado en un video que luego circuló en redes sociales.

La presencia de símbolos del club permite identificar la referencia futbolística del grupo, pero la información aportada no establece que la institución haya organizado o respaldado la protesta. Tampoco se informa si el cliente consiguió finalmente el cambio del televisor.

La política de intercambio del comercio citada en el material contempla un plazo de 15 días para que el comprador se presente con el ticket y recupere lo pagado si el producto tiene una falla o no cumple con sus expectativas. También prevé la reposición, pasado ese período, cuando un producto en garantía presenta un defecto de fábrica que no puede repararse.

Ese compromiso incluye exclusiones para determinados artículos de cuidado personal, electrónica y electrodomésticos, además de artefactos que requieren instalación especializada. Sin datos sobre la fecha de compra, el comprobante, la garantía o el diagnóstico del televisor, no puede establecerse cómo correspondía aplicar esa política al reclamo.