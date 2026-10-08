El tenis argentino sumó cuatro victorias y dos derrotas en la primera ronda del Masters de Shanghái. Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli consiguieron la clasificación, mientras que Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta se despidieron del torneo.

Entre los cruces de segunda ronda se destaca el de Juan Manuel Cerúndolo, que enfrentará al español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. El argentino llegó a esa instancia después de superar al colombiano Nicolás Mejía por un doble 6-4, en una hora y 22 minutos de juego.

El triunfo le permitió a Cerúndolo avanzar en Shanghái después de su eliminación en la primera ronda del ATP 500 de Beijing. Ante Mejía resolvió el encuentro en dos sets, al igual que Tirante en su debut.

Tirante venció al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2. En la próxima instancia tendrá como rival al español Rafael Jódar, en otro de los encuentros que marcarán la continuidad de los argentinos en el certamen.

Báez y Ugo Carabelli, en cambio, necesitaron tres parciales y debieron recuperarse después de perder el primero. Báez derrotó al estadounidense Marcos Giron por 1-6, 6-3 y 6-4. Su próximo compromiso será frente al monegasco Valentin Vacherot.

Ugo Carabelli también revirtió un comienzo adverso: se impuso al ruso Ilia Simakin por 2-6, 6-2 y 7-5. Tras ese triunfo, jugará por un lugar en la tercera ronda ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Las eliminaciones argentinas fueron las de Navone y Díaz Acosta. Navone cayó frente al español Pablo Carreño Busta, mientras que Díaz Acosta perdió ante el portugués Nuno Borges.

La actividad argentina continuará este viernes con la presentación de Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 21 del ranking. Enfrentará al ruso Roman Safiullin en un partido programado para no antes de las 4:30 de la madrugada.

Leé también

Juegos Suramericanos: un domingo cargado de competencias y finales en Santa Fe

Elian Gómez: pádel, competencia y una pasión que nació en familia