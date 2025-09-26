Argentina apeló el fallo por la causa YPF

La pobreza cayó al 31,6%, el nivel más bajo desde 2018
Según el INDEC, la pobreza descendió 6,5 puntos en el primer semestre y alcanzó al 31,6% de las personas. Es la cifra más baja en siete años.
La Argentina inició este viernes la apelación contra el fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia de US$ 16.000 millones por la nacionalización de la petrolera. La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos y busca revertir la decisión de la jueza Loretta Preska.
Según explicó el especialista Sebastián Maril, la apelación se apoya en cuatro puntos principales. En primer lugar, que la justicia estadounidense no puede ordenar a un país soberano repatriar activos ubicados en el exterior. Además, se sostiene que Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de Nueva York sobre bienes fuera de ese territorio.
El escrito también invoca la Ley de Inmunidad Soberana como escudo legal para impedir la entrega de acciones, y plantea que forzar esa medida podría afectar las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos.
El propio gobierno estadounidense presentó un amicus curiae a favor de la Argentina. Argumentó que la orden de transferir acciones de YPF podría exceder los límites legales de ejecución de bienes extranjeros establecidos por la FSIA, con potenciales consecuencias negativas para los vínculos diplomáticos y la protección de activos de Estados Unidos en otros países.
De acuerdo a los tiempos judiciales, la resolución de este proceso se espera para el primer trimestre de 2026. En caso de que el país entregue las acciones sin esperar la apelación, especialistas advierten que el daño sería irreversible, ya que aun con un fallo favorable posterior, no habría garantías de recuperarlas.
La Casa Rosada ratificó que las exportaciones de carne bovina y aviar seguirán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, sin cupo de volumen.
El organismo dará a conocer este jueves las cifras del primer semestre de 2025, con expectativas de una reducción que la ubique en torno al 30%.
ARCA confirmó que las exportaciones agropecuarias alcanzaron los u$s7.000 millones fijados por el decreto 682/2025. Desde ahora, las DJVE vuelven al esquema previo.
El ministro de Economía destacó el anuncio del Tesoro estadounidense y habló de una “nueva era” para Argentina, tras confirmarse compra de bonos, swap de monedas y un préstamo stand by.
Tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, los mercados reaccionaron con fuertes alzas en bonos y acciones, mientras el riesgo país bajó a su nivel más bajo en dos años.
