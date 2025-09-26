Argentina apeló el fallo por la causa YPF

La Argentina inició este viernes la apelación contra el fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia de US$ 16.000 millones por la nacionalización de la petrolera. La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos y busca revertir la decisión de la jueza Loretta Preska.

Según explicó el especialista Sebastián Maril, la apelación se apoya en cuatro puntos principales. En primer lugar, que la justicia estadounidense no puede ordenar a un país soberano repatriar activos ubicados en el exterior. Además, se sostiene que Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de Nueva York sobre bienes fuera de ese territorio.

El escrito también invoca la Ley de Inmunidad Soberana como escudo legal para impedir la entrega de acciones, y plantea que forzar esa medida podría afectar las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos.

El propio gobierno estadounidense presentó un amicus curiae a favor de la Argentina. Argumentó que la orden de transferir acciones de YPF podría exceder los límites legales de ejecución de bienes extranjeros establecidos por la FSIA, con potenciales consecuencias negativas para los vínculos diplomáticos y la protección de activos de Estados Unidos en otros países.

De acuerdo a los tiempos judiciales, la resolución de este proceso se espera para el primer trimestre de 2026. En caso de que el país entregue las acciones sin esperar la apelación, especialistas advierten que el daño sería irreversible, ya que aun con un fallo favorable posterior, no habría garantías de recuperarlas.