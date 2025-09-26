Liga Venadense: programación del domingo con definición de ascensos

Toda la actividad se concentrará este domingo a las 15:30. En División A se jugará la 12ª fecha, mientras que en la B se definirá el segundo ascenso y los primeros clasificados en repechaje.

DIVISIÓN A – Fecha 12 (27ª de las revanchas)

  • Sp. Sarmiento vs Atl. Elortondo
  • Studebaker vs Belgrano FBC
  • Teodelina FBC vs Juv. Pueyrredón
  • Gral. Belgrano vs Sp. Rivadavia
  • Unión y Cultura vs Sp. Carmelense
  • Sp. Sancti Spíritu vs Racing Club (T)
  • Peñarol vs Hughes FBC
  • Jorge Newbery vs Centenario (clásico histórico en el Vicente Ferretti)

DIVISIÓN B – Zona Campeonato A (Fecha 6, última)

  • Sp. Avellaneda vs Dep. San Jorge
  • Jorge Newbery R vs Atl. San Martín

👉 San Jorge depende de sí mismo para acompañar a Juventud Unida en el ascenso a la A.

DIVISIÓN B – Zona Repechaje C (Fecha 8, anteúltima)

  • Los Andes FBC 0-0 CSD Belgrano R (ya disputado)
  • Sacachispa FBC vs Dep. Chapuy
  • Náutico Melincué vs PEF Matienzo

👉 Melincué (12 pts) recibe a Matienzo (13), choque directo por la cima.

DIVISIÓN B – Zona Repechaje D (Última fecha)

  • Sp. Ben Hur vs Sportsman VC
  • Def. Talleres vs Sportivo María Teresa
  • Nueva Era vs Independiente A

👉 Ben Hur (20) y Sportsman VC (18) se enfrentan en Rufino en una verdadera final. El ganador clasificará a la Fase Final; el empate favorece a los rufinenses.

📌 Domingo a pura definición en la Liga Venadense, con clásico histórico, luchas por el descenso, pelea por la clasificación y la expectativa de un nuevo ascenso a la máxima categoría.

