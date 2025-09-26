Liga Venadense: programación del domingo con definición de ascensos

Enzo Guzmán lidera el seleccionado de la Liga Venadense de Básquet rumbo al Interprovincial
El entrenador de Sportsman coordina al grupo de promesas de 14 y 15 años que representará a la región en el certamen provincial.
Toda la actividad se concentrará este domingo a las 15:30. En División A se jugará la 12ª fecha, mientras que en la B se definirá el segundo ascenso y los primeros clasificados en repechaje.Deportes del Sur26/09/2025GASTON PAROLA
DIVISIÓN A – Fecha 12 (27ª de las revanchas)
DIVISIÓN B – Zona Campeonato A (Fecha 6, última)
👉 San Jorge depende de sí mismo para acompañar a Juventud Unida en el ascenso a la A.
DIVISIÓN B – Zona Repechaje C (Fecha 8, anteúltima)
👉 Melincué (12 pts) recibe a Matienzo (13), choque directo por la cima.
DIVISIÓN B – Zona Repechaje D (Última fecha)
👉 Ben Hur (20) y Sportsman VC (18) se enfrentan en Rufino en una verdadera final. El ganador clasificará a la Fase Final; el empate favorece a los rufinenses.
📌 Domingo a pura definición en la Liga Venadense, con clásico histórico, luchas por el descenso, pelea por la clasificación y la expectativa de un nuevo ascenso a la máxima categoría.
