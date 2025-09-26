Liga Venadense: programación del domingo con definición de ascensos

DIVISIÓN A – Fecha 12 (27ª de las revanchas)

Sp. Sarmiento vs Atl. Elortondo

Studebaker vs Belgrano FBC

Teodelina FBC vs Juv. Pueyrredón

Gral. Belgrano vs Sp. Rivadavia

Unión y Cultura vs Sp. Carmelense

Sp. Sancti Spíritu vs Racing Club (T)

Peñarol vs Hughes FBC

Jorge Newbery vs Centenario (clásico histórico en el Vicente Ferretti)

DIVISIÓN B – Zona Campeonato A (Fecha 6, última)

Sp. Avellaneda vs Dep. San Jorge

Jorge Newbery R vs Atl. San Martín

👉 San Jorge depende de sí mismo para acompañar a Juventud Unida en el ascenso a la A.

DIVISIÓN B – Zona Repechaje C (Fecha 8, anteúltima)

Los Andes FBC 0-0 CSD Belgrano R (ya disputado)

Sacachispa FBC vs Dep. Chapuy

Náutico Melincué vs PEF Matienzo

👉 Melincué (12 pts) recibe a Matienzo (13), choque directo por la cima.

DIVISIÓN B – Zona Repechaje D (Última fecha)

Sp. Ben Hur vs Sportsman VC

Def. Talleres vs Sportivo María Teresa

Nueva Era vs Independiente A

👉 Ben Hur (20) y Sportsman VC (18) se enfrentan en Rufino en una verdadera final. El ganador clasificará a la Fase Final; el empate favorece a los rufinenses.

📌 Domingo a pura definición en la Liga Venadense, con clásico histórico, luchas por el descenso, pelea por la clasificación y la expectativa de un nuevo ascenso a la máxima categoría.