India prepara la estatua más grande del mundo de Lionel Messi
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
La decisión permite volver a competir con identidad nacional en torneos juveniles y abre un nuevo escenario rumbo a Los Ángeles 2028.Deportes12/12/2025GASTON PAROLA
El Comité Olímpico Internacional (COI) dio este jueves un paso clave al avalar la reincorporación de deportistas y selecciones juveniles de Rusia y Bielorrusia en competencias internacionales, permitiendo el uso de bandera e himno nacional.
La postura quedó plasmada en un comunicado oficial difundido tras una reunión con las federaciones internacionales, a las que el organismo recomendó habilitar nuevamente la identidad nacional de ambos países en categorías formativas.
La exclusión estaba vigente desde 2022, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, cuando gran parte del deporte mundial marginó a atletas rusos y bielorrusos. En los Juegos Olímpicos de París 2024, solo un grupo reducido pudo competir bajo estatus neutral, sin símbolos nacionales.
Desde el COI justificaron la decisión al sostener que los deportistas “tienen un derecho fundamental a acceder al deporte en todo el mundo y a competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales”. El debate se dio en el marco de la Cumbre Olímpica presidida por Kirsty Coventry.
El organismo aclaró que la implementación será progresiva y dependerá de cada federación, que deberá adaptar sus reglamentos juveniles. Además, anticipó posibles resistencias, especialmente de entidades europeas, aunque ratificó que Rusia seguirá sin poder organizar eventos deportivos internacionales.
La medida podría tener impacto directo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Si bien el Comité Olímpico Ruso continúa suspendido, el COI recomendó que los criterios actuales se apliquen también a esa cita y al resto de los eventos juveniles internacionales.
En disciplinas como fútbol y atletismo, la exclusión fue total desde 2022, mientras que en deportes de invierno algunos atletas comenzaron a regresar como neutrales de cara a Milán-Cortina. No obstante, los intentos de reinserción ya generaron fuertes tensiones: el año pasado, la UEFA debió dar marcha atrás con la vuelta de los Sub 17 rusos tras amenazas de boicot de más de una docena de federaciones, con Ucrania liderando el rechazo.
