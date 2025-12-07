Studebaker gritó campeón: volvió a reinar en la Liga Venadense tras seis años

Hughes FBC analiza un histórico salto hacia la Liga Deportiva del Sur
El club Celeste inició contactos con autoridades de la LDDS y estudia un posible cambio de competencia que reconfiguraría el mapa futbolero regional.
El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y CulturaDeportes del Sur07/12/2025GASTON PAROLA
El estadio Nemesio “Pilin” Montoto explotó este domingo con una alegría largamente esperada. Studebaker de Villa Cañás venció 1-0 a Unión y Cultura en la segunda final de la Liga Venadense de Fútbol y selló un título que tuvo sabor a confirmación: el Verde, el mejor equipo de la fase regular y finalista de la Copa de la Liga, coronó un año brillante con su cuarto campeonato en la historia.
La noche cañaseña tuvo tintes de fiesta desde el arranque. Con la ventaja del 1-0 conseguido en Murphy, Studebaker salió a jugar con personalidad, decidido a sostener su identidad futbolística ante un rival que llegaba urgido por revertir la serie. Unión y Cultura presionó, obligó y empujó, pero el local nunca perdió el control emocional del partido.
El grito sagrado llegó nuevamente desde los pies de Kevin Fernández, héroe de estas finales. El delantero aprovechó una transición rápida, definió con categoría y desató el delirio de toda la ciudad. Su gol no solo sentenció la serie, sino que también se convirtió en el símbolo de una campaña sólida, equilibrada y, sobre todo, convincente.
A partir de allí, Studebaker manejó el ritmo con madurez, mostrando por qué había sido el líder de la fase regular y por qué llegó a esta instancia como favorito. Unión y Cultura intentó hasta el final, pero chocó contra una defensa firme y un equipo que supo sufrir cuando fue necesario.
Con el pitazo final, las tribunas explotaron y el Verde volvió a abrazarse con la gloria después de seis años. Un campeonato que premia el proyecto, la constancia y el fútbol bien jugado. En Villa Cañás, la noche se tiñó de verde y la copa volvió a casa.
El club Celeste inició contactos con autoridades de la LDDS y estudia un posible cambio de competencia que reconfiguraría el mapa futbolero regional.
El Rojo venció 77-75 a Centenario en Venado Tuerto y se metió en la final del Torneo Clausura Pre-Federal. El viernes abrirá la serie ante Olimpia BBC.
El equipo de Sportsman levantó el título en la categoría Sub 16 luego de imponerse 4-2 en una final intensa y llena de buen juego.
La Primera derrotó 2-0 a Social en Villa Cañás y volvió a consagrarse en la competencia regional. Hubo distinciones individuales y un cierre vibrante.
El Rojo de Venado Tuerto se metió otra vez en la final tras vencer a Club Ciudad, mientras que Firmat FBC sorprendió a Centenario y estiró su serie a un tercer juego.
El Verde venció 1-0 a Unión y Cultura en Murphy con un gol de Guido Campagnoli y quedó bien posicionado para definir la Liga Venadense en Villa Cañás.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.
La insignia fue presentada oficialmente tras el concurso “Colores del Sur”, una iniciativa impulsada desde el Senado provincial.
El gobernador apoyó que Nación cuente con una Ley de Presupuesto, pero advirtió que la provincia continuará reclamando rutas, infraestructura y recursos para educación, salud y discapacidad. También opinó sobre los incidentes en el Congreso.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.