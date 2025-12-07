Studebaker gritó campeón: volvió a reinar en la Liga Venadense tras seis años

El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y Cultura

Deportes del Sur07/12/2025
El estadio Nemesio “Pilin” Montoto explotó este domingo con una alegría largamente esperada. Studebaker de Villa Cañás venció 1-0 a Unión y Cultura en la segunda final de la Liga Venadense de Fútbol y selló un título que tuvo sabor a confirmación: el Verde, el mejor equipo de la fase regular y finalista de la Copa de la Liga, coronó un año brillante con su cuarto campeonato en la historia.

La noche cañaseña tuvo tintes de fiesta desde el arranque. Con la ventaja del 1-0 conseguido en Murphy, Studebaker salió a jugar con personalidad, decidido a sostener su identidad futbolística ante un rival que llegaba urgido por revertir la serie. Unión y Cultura presionó, obligó y empujó, pero el local nunca perdió el control emocional del partido.

El grito sagrado llegó nuevamente desde los pies de Kevin Fernández, héroe de estas finales. El delantero aprovechó una transición rápida, definió con categoría y desató el delirio de toda la ciudad. Su gol no solo sentenció la serie, sino que también se convirtió en el símbolo de una campaña sólida, equilibrada y, sobre todo, convincente.

A partir de allí, Studebaker manejó el ritmo con madurez, mostrando por qué había sido el líder de la fase regular y por qué llegó a esta instancia como favorito. Unión y Cultura intentó hasta el final, pero chocó contra una defensa firme y un equipo que supo sufrir cuando fue necesario.

Con el pitazo final, las tribunas explotaron y el Verde volvió a abrazarse con la gloria después de seis años. Un campeonato que premia el proyecto, la constancia y el fútbol bien jugado. En Villa Cañás, la noche se tiñó de verde y la copa volvió a casa.

