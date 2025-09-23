Italia eliminó a Argentina y cerró el ciclo de Méndez

Cerúndolo y el Equipo Mundo levantaron la Laver Cup 2025
La Selección cayó 3-0 en octavos del Mundial de vóley en Filipinas. El resultado marcó la despedida de Marcelo Méndez tras seis años al frente del equipo.Deportes23 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Argentina quedó afuera del Mundial de vóley masculino al perder 3-0 frente a Italia (25-23, 25-20 y 25-22) en los octavos de final disputados en Filipinas. El cruce resultó adverso desde el sorteo, ya que la Albiceleste, invicta en la fase de grupos, debió enfrentar al vigente campeón y actual subcampeón de la Liga de Naciones.
El inicio mostró paridad: Vicentín lideró el ataque argentino, pero la potencia de Michieletto inclinó la balanza en favor de los europeos. En el segundo set, una racha italiana encabezada por Romanó y Bottolo dejó sin respuestas al conjunto nacional, pese al esfuerzo defensivo de Kukartsev. En el tercero, Argentina llegó a pasar al frente, aunque tres aces consecutivos de Romanó sellaron la victoria de la Azzurra.
Finalizado el encuentro, Marcelo Méndez confirmó que fue su último partido como entrenador del seleccionado. El técnico, de 71 años, asumirá en los próximos días en Trentino, campeón de la Superliga italiana.
Méndez dirigió a la Selección desde 2018 y alcanzó logros históricos, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras vencer a Brasil, además de un quinto puesto en la Liga de Naciones 2023 y la clasificación a París 2024. Bajo su ciclo, Argentina mantuvo presencia en el top 10 del ranking FIVB y compitió en dos Mundiales con protagonismo.
El cierre en Filipinas marca el final de una etapa significativa para el vóley argentino, que ahora deberá iniciar un nuevo proceso de cara a los próximos compromisos internacionales.
