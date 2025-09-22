EE.UU. abre la puerta a un apoyo financiero para Argentina

Cae el dólar y se disparan bonos y acciones
Tras el respaldo de Estados Unidos, los mercados argentinos reaccionaron con fuerte optimismo: el dólar financiero retrocede hasta 9% y los bonos saltan más de 18%.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su país “hará lo necesario” para respaldar al Gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria.Economía22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó este lunes que el organismo que conduce “está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”.
El funcionario de la administración de Donald Trump se expresó a través de sus redes sociales, en un contexto de fuertes negociaciones que lleva adelante el Gobierno argentino para obtener respaldo financiero bilateral. El objetivo es reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina, en momentos de creciente presión sobre el tipo de cambio.
El mensaje llega en paralelo a las gestiones que encabezan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York. Allí se espera un encuentro clave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, además de reuniones con autoridades de la Casa Blanca.
La declaración de Bessent busca enviar una señal de confianza a los mercados y al mismo tiempo ratificar la voluntad de cooperación de Estados Unidos en la coyuntura económica argentina. Resta definir los mecanismos concretos de ese eventual apoyo, que podrían implicar líneas de crédito directas o acuerdos de asistencia financiera.
Tras el respaldo de Estados Unidos, los mercados argentinos reaccionaron con fuerte optimismo: el dólar financiero retrocede hasta 9% y los bonos saltan más de 18%.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía argentina y destacó las reformas del gobierno de Javier Milei.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y busca incentivar la liquidación del agro para reforzar el ingreso de dólares en medio de la tensión cambiaria.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
El exministro de Economía advirtió sobre la turbulencia cambiaria y sostuvo que el país atraviesa una “incipiente corrida”. Señaló que la prioridad es “minimizar daños” y evitar titubeos del Banco Central.
Milei confirmó que avanzan conversaciones con la administración de Donald Trump para acceder a un crédito que permita afrontar vencimientos de deuda por USD 8.500 millones en 2026.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.