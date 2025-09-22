EE.UU. abre la puerta a un apoyo financiero para Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó este lunes que el organismo que conduce “está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”.

El funcionario de la administración de Donald Trump se expresó a través de sus redes sociales, en un contexto de fuertes negociaciones que lleva adelante el Gobierno argentino para obtener respaldo financiero bilateral. El objetivo es reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina, en momentos de creciente presión sobre el tipo de cambio.

El mensaje llega en paralelo a las gestiones que encabezan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York. Allí se espera un encuentro clave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, además de reuniones con autoridades de la Casa Blanca.

La declaración de Bessent busca enviar una señal de confianza a los mercados y al mismo tiempo ratificar la voluntad de cooperación de Estados Unidos en la coyuntura económica argentina. Resta definir los mecanismos concretos de ese eventual apoyo, que podrían implicar líneas de crédito directas o acuerdos de asistencia financiera.