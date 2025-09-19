La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.

Eugenia “la China” Suárez confirmó que sus hijos menores, Amancio y Magnolia, comenzaron la escuela en Turquía hace dos semanas. La actriz publicó en redes sociales una foto de los niños, quienes lucían el mismo uniforme escolar, y destacó su adaptación al nuevo idioma y entorno.

La noticia sorprendió porque, según trascendió en el programa de Ángel de Brito, Benjamín Vicuña se habría enterado de la escolarización a través de esa publicación. El actor chileno había pedido que los niños faltaran algunos días al colegio para acompañarlo a Uruguay, donde rodará una película, pero la solicitud no prosperó.

En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, Suárez ironizó: “Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados. Ahora Benjamín no se tiene que molestar que falten al colegio”.

De esta manera, la actriz volvió a dejar en evidencia la tensión en la relación con su ex pareja, en medio de las decisiones sobre la crianza y educación de sus hijos en el exterior.

