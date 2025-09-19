La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

Thiago Medina está siendo operado en Moreno
El ex Gran Hermano atraviesa una cirugía torácica de varias horas para reparar ocho costillas fracturadas. Permanece estable en terapia intensiva.
La actriz compartió imágenes de Amancio y Magnolia con uniforme escolar en Estambul y lanzó una ironía hacia su ex pareja, Benjamín Vicuña.
Eugenia “la China” Suárez confirmó que sus hijos menores, Amancio y Magnolia, comenzaron la escuela en Turquía hace dos semanas. La actriz publicó en redes sociales una foto de los niños, quienes lucían el mismo uniforme escolar, y destacó su adaptación al nuevo idioma y entorno.
La noticia sorprendió porque, según trascendió en el programa de Ángel de Brito, Benjamín Vicuña se habría enterado de la escolarización a través de esa publicación. El actor chileno había pedido que los niños faltaran algunos días al colegio para acompañarlo a Uruguay, donde rodará una película, pero la solicitud no prosperó.
En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, Suárez ironizó: “Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados. Ahora Benjamín no se tiene que molestar que falten al colegio”.
De esta manera, la actriz volvió a dejar en evidencia la tensión en la relación con su ex pareja, en medio de las decisiones sobre la crianza y educación de sus hijos en el exterior.
