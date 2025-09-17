El dólar mayorista tocó el techo y el BCRA intervino

Confirman en Nevada uno de los mayores hallazgos de oro del siglo
El proyecto Fourmile, operado por Barrick Gold, concentra reservas estimadas en millones de onzas y se perfila como un activo clave para la producción aurífera mundial.
El Banco Central vendió USD 53 millones para frenar la suba, en la primera intervención desde abril, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI.Economía17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir este miércoles en el mercado de cambios al alcanzar el dólar mayorista el techo de la banda cambiaria establecida en abril. La cotización se ubicó en $1.474,50, lo que obligó a la entidad a ofrecer divisas y concretar ventas por USD 53 millones.
La operatoria representó la primera venta oficial de dólares desde el 14 de abril, cuando la autoridad monetaria había colocado USD 398 millones en la previa a la salida del cepo cambiario y al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Durante la jornada, operadores señalaron que el Central montó una “muralla” de oferta que llegó a los USD 500 millones en el valor máximo de la banda. En ese nivel también se sumaron las entidades financieras, que se negaron a operar por debajo de ese precio.
En el mercado minorista, la cotización cerró en $1.485 en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó entre $1.438 para la compra y $1.489 para la venta.
Con esta intervención, el esquema de bandas cambiarias mostró por primera vez su funcionamiento práctico. Desde el equipo económico remarcaron que el Central dispone de un “poder de fuego” de USD 22.000 millones para sostener el sistema.
En paralelo, las reservas brutas cerraron en USD 39.777 millones, lo que implicó una caída de USD 98 millones respecto al día anterior.
El nuevo escenario se da en medio de la campaña electoral y a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 26 de octubre, un contexto que aumenta la atención sobre el rumbo del mercado cambiario.
El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 un aumento real del 5% para jubilaciones y pensiones, por encima de la inflación. La medida deberá ser debatida y aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia.
El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.
El diario británico advierte sobre el impacto de los escándalos, la derrota en Buenos Aires y la falta de recuperación económica.
El Presidente anunciará el proyecto este lunes y los gobernadores opositores anticipan que no avalarán una nueva prórroga. Buscan que la ley se apruebe antes de fin de año.
La ANSES informó el cronograma de pagos de jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y PNC correspondiente a este viernes 12 de septiembre.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.