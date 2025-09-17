El dólar mayorista tocó el techo y el BCRA intervino

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir este miércoles en el mercado de cambios al alcanzar el dólar mayorista el techo de la banda cambiaria establecida en abril. La cotización se ubicó en $1.474,50, lo que obligó a la entidad a ofrecer divisas y concretar ventas por USD 53 millones.

La operatoria representó la primera venta oficial de dólares desde el 14 de abril, cuando la autoridad monetaria había colocado USD 398 millones en la previa a la salida del cepo cambiario y al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la jornada, operadores señalaron que el Central montó una “muralla” de oferta que llegó a los USD 500 millones en el valor máximo de la banda. En ese nivel también se sumaron las entidades financieras, que se negaron a operar por debajo de ese precio.

En el mercado minorista, la cotización cerró en $1.485 en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó entre $1.438 para la compra y $1.489 para la venta.

Con esta intervención, el esquema de bandas cambiarias mostró por primera vez su funcionamiento práctico. Desde el equipo económico remarcaron que el Central dispone de un “poder de fuego” de USD 22.000 millones para sostener el sistema.

En paralelo, las reservas brutas cerraron en USD 39.777 millones, lo que implicó una caída de USD 98 millones respecto al día anterior.

El nuevo escenario se da en medio de la campaña electoral y a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 26 de octubre, un contexto que aumenta la atención sobre el rumbo del mercado cambiario.