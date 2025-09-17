Desarticulan red de falsos bomberos en la Ciudad

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una organización que simulaba ser un cuerpo de bomberos voluntarios para estafar a vecinos en diferentes barrios. En total, fueron detenidas 29 personas durante una serie de operativos en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda.



La investigación, que demandó varios meses, reveló que los acusados pedían contribuciones económicas en la vía pública con el argumento de comprar autobombas e insumos, que nunca eran adquiridos. Incluso, montaban bases operativas sin autorización en contenedores o locales improvisados.

Uno de los procedimientos más recientes ocurrió el 16 de septiembre en Lugano, donde se secuestraron casi 20 mil comprimidos de medicamentos —más de 7 mil vencidos— junto con insumos sanitarios, cascos, equipos de respiración, matafuegos, mangueras, maniquíes de primeros auxilios y tres vehículos.



En Mataderos, 20 personas fueron arrestadas mientras pedían dinero en semáforos de avenidas como General Paz y Alberdi, Eva Perón y Emilio Castro. Allí, los agentes incautaron $870.000, folletos, credenciales apócrifas, cascos, uniformes y hasta posnets para cobros digitales.

Otros operativos en Pompeya y el Barrio 31 permitieron identificar a falsos bomberos que presentaban credenciales sin validez o habían instalado cuarteles improvisados. Finalmente, en Parque Avellaneda se allanó una base sin autorización y se detuvo a un hombre con indumentaria y elementos con la inscripción “Bomberos”.



Las actuaciones fueron coordinadas por las Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, y N°15, de Federico Tropea. Los detenidos quedaron imputados por usurpación de títulos y honores, a la espera de la resolución judicial.