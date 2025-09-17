Desarticulan red de falsos bomberos en la Ciudad

Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una organización que simulaba ser un cuerpo de bomberos voluntarios para estafar a vecinos en diferentes barrios. En total, fueron detenidas 29 personas durante una serie de operativos en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda.

La investigación, que demandó varios meses, reveló que los acusados pedían contribuciones económicas en la vía pública con el argumento de comprar autobombas e insumos, que nunca eran adquiridos. Incluso, montaban bases operativas sin autorización en contenedores o locales improvisados.

Uno de los procedimientos más recientes ocurrió el 16 de septiembre en Lugano, donde se secuestraron casi 20 mil comprimidos de medicamentos —más de 7 mil vencidos— junto con insumos sanitarios, cascos, equipos de respiración, matafuegos, mangueras, maniquíes de primeros auxilios y tres vehículos.

En Mataderos, 20 personas fueron arrestadas mientras pedían dinero en semáforos de avenidas como General Paz y Alberdi, Eva Perón y Emilio Castro. Allí, los agentes incautaron $870.000, folletos, credenciales apócrifas, cascos, uniformes y hasta posnets para cobros digitales.

Otros operativos en Pompeya y el Barrio 31 permitieron identificar a falsos bomberos que presentaban credenciales sin validez o habían instalado cuarteles improvisados. Finalmente, en Parque Avellaneda se allanó una base sin autorización y se detuvo a un hombre con indumentaria y elementos con la inscripción “Bomberos”.

Las actuaciones fueron coordinadas por las Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez, y N°15, de Federico Tropea. Los detenidos quedaron imputados por usurpación de títulos y honores, a la espera de la resolución judicial.

