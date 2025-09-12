Christophersen tendrá la nueva Plaza del Poncho Santafesino

La localidad de Christophersen, en el departamento General López, contará con una nueva plaza destinada a fortalecer su identidad cultural. La obra se enmarca en el Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas y se convertirá en la sede oficial de la Fiesta Provincial del Poncho Santafesino, celebrada cada marzo.



El ministro Lisandro Enrico destacó que se trata de un proyecto simbólico para toda la región: “El Poncho Santafesino merece una infraestructura acorde. Con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y la senadora Leticia Di Gregorio, decidimos invertir en este espacio pensando en la comunidad de Christophersen”.

La Plaza del Poncho Santafesino “Rubén Pecci” se ubica en las avenidas San Martín y Eva Perón. Contará con un escenario de 18 metros de frente por 9 de fondo, 1,80 metros de altura y un subsuelo equipado con vestuarios para artistas y bailarines. También se construirá un paseo de artesanos y circuitos para el tradicional desfile de caballos. En una segunda etapa se prevé sumar un techado para ampliar su uso durante todo el año.

La senadora Leticia Di Gregorio subrayó que la obra “no sólo es clave para la fiesta, sino que fortalece la identidad cultural de todo el sur santafesino”. En tanto, el presidente comunal, Salvador Soraide, remarcó: “Con la plaza propia dejamos atrás estructuras temporales que complicaban cada edición. Ahora tendremos un espacio estable y pensado para nuestros vecinos y visitantes”.