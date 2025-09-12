Christophersen tendrá la nueva Plaza del Poncho Santafesino

Allanamiento y secuestro de estupefacientes
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
Provincia y Comuna avanzan en la construcción de un espacio cultural que será sede permanente de la Fiesta Provincial del Poncho.Regionales12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de Christophersen, en el departamento General López, contará con una nueva plaza destinada a fortalecer su identidad cultural. La obra se enmarca en el Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas y se convertirá en la sede oficial de la Fiesta Provincial del Poncho Santafesino, celebrada cada marzo.
El ministro Lisandro Enrico destacó que se trata de un proyecto simbólico para toda la región: “El Poncho Santafesino merece una infraestructura acorde. Con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y la senadora Leticia Di Gregorio, decidimos invertir en este espacio pensando en la comunidad de Christophersen”.
La Plaza del Poncho Santafesino “Rubén Pecci” se ubica en las avenidas San Martín y Eva Perón. Contará con un escenario de 18 metros de frente por 9 de fondo, 1,80 metros de altura y un subsuelo equipado con vestuarios para artistas y bailarines. También se construirá un paseo de artesanos y circuitos para el tradicional desfile de caballos. En una segunda etapa se prevé sumar un techado para ampliar su uso durante todo el año.
La senadora Leticia Di Gregorio subrayó que la obra “no sólo es clave para la fiesta, sino que fortalece la identidad cultural de todo el sur santafesino”. En tanto, el presidente comunal, Salvador Soraide, remarcó: “Con la plaza propia dejamos atrás estructuras temporales que complicaban cada edición. Ahora tendremos un espacio estable y pensado para nuestros vecinos y visitantes”.
La PDI realizó un operativo en calle Valdez al 1600, donde fue detenido un hombre de 29 años y se incautaron drogas, dinero y elementos de comunicación.
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de corte de pasto y despeje en banquinas y barandas metálicas. Las tareas se realizan sin cortes de calzada, pero se recomienda circular con precaución.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
La localidad fue sede de una jornada deportiva y educativa con gran participación regional. Tres jóvenes recibieron su cinturón negro.
Empresas locales, jóvenes emprendedores e instituciones deportivas fueron parte de una agenda cargada de encuentros en Rufino.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en la intersección con avenida Chapuis. Los ocupantes lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.