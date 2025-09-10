La Biblioteca de María Teresa vivió una jornada de narración y poesía

La comunidad de María Teresa participó de una jornada especial en la Biblioteca local, donde la narradora y poeta Teresa Prost ofreció una ronda de lectura y reflexión. El espacio se transformó en un punto de encuentro para grandes y chicos, que disfrutaron de cuentos, versos y poesías.



Además de la presentación, los asistentes se animaron a compartir sus propias creaciones, lo que enriqueció la propuesta con distintas voces y miradas. La actividad permitió hablar de libros, de escuelas y de la importancia de mantener viva la palabra compartida como herramienta de unión y aprendizaje colectivo.

