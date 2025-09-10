La Biblioteca de María Teresa vivió una jornada de narración y poesía

María Teresa compartió una jornada comunitaria con juegos y merienda
Vecinos y familias se reunieron para compartir actividades recreativas y culturales en un encuentro organizado desde el pueblo y para el pueblo.
Con la visita de Teresa Prost, vecinos disfrutaron de un encuentro literario cargado de emociones y palabras compartidas.Maria Teresa 10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La comunidad de María Teresa participó de una jornada especial en la Biblioteca local, donde la narradora y poeta Teresa Prost ofreció una ronda de lectura y reflexión. El espacio se transformó en un punto de encuentro para grandes y chicos, que disfrutaron de cuentos, versos y poesías.
Además de la presentación, los asistentes se animaron a compartir sus propias creaciones, lo que enriqueció la propuesta con distintas voces y miradas. La actividad permitió hablar de libros, de escuelas y de la importancia de mantener viva la palabra compartida como herramienta de unión y aprendizaje colectivo.
Vecinos y familias se reunieron para compartir actividades recreativas y culturales en un encuentro organizado desde el pueblo y para el pueblo.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Será la primera vez en 2025 que un avión fletado por el gobierno norteamericano arribe a Buenos Aires con ciudadanos expulsados. El vuelo hará escalas en Colombia y Brasil.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.