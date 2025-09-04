El Senado debate veto a la emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación inició este jueves a las 11.15 la sesión en la que se prevé rechazar el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en Discapacidad.

Además, los legisladores discutirán modificaciones en el régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), buscando establecer un marco más claro en su tratamiento parlamentario.

El debate forma parte de una agenda que combina demandas sociales urgentes con discusiones de carácter institucional, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.

Según lo previsto, la oposición cuenta con los votos necesarios para rechazar el veto y avanzar en la aprobación de los cambios en la normativa de los DNU, lo que marcaría un nuevo capítulo en la relación de fuerzas dentro del Parlamento.