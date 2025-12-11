En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto aprehendió a un joven de 21 años que intentaba sustraer una motocicleta estacionada en la zona céntrica de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales, los agentes realizaban una recorrida preventiva cuando observaron al sospechoso forcejeando el manubrio de una moto. Al notar la presencia del móvil, el joven intentó retirarse rápidamente, pero fue interceptado a pocos metros.



Minutos más tarde, desde la Central de Monitoreo Municipal confirmaron que las cámaras de seguridad habían registrado al individuo manipulando el vehículo instantes antes del arribo policial. Con estas evidencias, los uniformados procedieron a su aprehensión y trasladaron la motocicleta a la sede policial para continuar con las actuaciones.

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa por el delito de robo en grado de tentativa, mientras avanza la investigación.