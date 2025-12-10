Milei celebró sus dos años en la Presidencia con un posteo en X
La Casa Rosada decidió postergar la publicación del proyecto de modernización laboral, aun cuando su contenido ya está definido. La espera responde a ajustes finales y al regreso del presidente Javier Milei.Política 10/12/2025SOFIA ZANOTTI
Aunque estaba previsto que el Gobierno difundiera el proyecto completo de reforma laboral en la jornada de ayer, la publicación volvió a quedar en suspenso. En Casa Rosada reconocieron que se decidió frenar la comunicación “hasta nuevo aviso”, a la espera del retorno del presidente Javier Milei desde Noruega.
El texto forma parte del paquete de iniciativas elaboradas en el marco del Consejo de Mayo, que ayer realizó su última reunión técnica. Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el borrador que circuló en los últimos días se asemeja en gran medida al documento final. “Cuando esté el proyecto definitivo, se va a subir”, sostuvo.
Desde el entorno presidencial argumentaron que aún faltan “ajustes de puntos y comas”, aunque otras fuentes de la mesa política aseguraron que el contenido ya está cerrado. Paralelamente, en el Congreso indicaron que el retraso podría vincularse a las negociaciones por la conformación de comisiones claves de Diputados y el Senado, previas al inicio de las sesiones extraordinarias.
En ese escenario, la discusión sobre quién presidirá la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social en el Senado generó tensiones internas. Patricia Bullrich manifestó su interés en ocupar ese rol, mientras que en Diputados la conformación de comisiones se pospondría hasta febrero.
El armado del proyecto no estuvo exento de diferencias dentro del propio oficialismo. El punto más sensible fue el debate sobre la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos. Tras intensas negociaciones, se acordó excluir ese artículo para evitar un conflicto directo con la CGT y facilitar el avance legislativo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendía esa modificación, a la que definía como un freno a los “peajes sindicales”. Sin embargo, referentes como Santiago Caputo, Martín Menem y Julio Cordero advirtieron que su inclusión podría complicar el tratamiento parlamentario.
El proyecto de Modernización Laboral introduce cambios en regímenes especiales, licencias, vacaciones, procedimientos judiciales y reglas indemnizatorias. Además, propone regulaciones para trabajadores de plataformas digitales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con una contribución empresarial del 3% de la masa salarial.
También contempla la eliminación de la ultraactividad de convenios colectivos, la prioridad de acuerdos regionales o por empresa, incentivos fiscales para nuevas contrataciones y mecanismos de regularización del empleo informal. A su vez, plantea la creación de bancos de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
A la espera del regreso de Milei y con negociaciones abiertas en el Congreso, la publicación del texto final seguirá en pausa.
