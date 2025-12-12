Luego de enviar al Congreso los principales proyectos legislativos, el Gobierno nacional comenzó a desplegar la estrategia política que buscará asegurar la sanción de las denominadas reformas de “segunda generación” y del Presupuesto 2026. El tratamiento de las iniciativas comenzará la próxima semana, en el marco del período de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta fin de diciembre, con posibilidad de continuar en febrero.

La coordinación general quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabeza la mesa política junto al asesor presidencial Santiago Caputo. Desde ese ámbito se define la línea que bajará al bloque oficialista y a los aliados, con una dinámica flexible que incorpora funcionarios según la temática de cada proyecto.

En el plano parlamentario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich se consolidaron como las principales referencias legislativas. Cada uno tendrá un rol protagónico en la cámara donde se inicien los debates, con el objetivo de acelerar los tiempos y evitar modificaciones que obliguen a nuevas revisiones entre Diputados y Senado.



Bullrich será la encargada de encarar las conversaciones por la reforma laboral en la Cámara alta, incluso con la posibilidad de presidir la Comisión de Trabajo. La iniciativa genera resistencia en sectores de la oposición y del sindicalismo, pero el oficialismo apunta a un tratamiento rápido. En paralelo, la exministra también defenderá las modificaciones al Código Penal impulsadas por el equipo jurídico del Gobierno.

En Diputados, Menem encabezará el debate del Presupuesto 2026, acompañado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por Eduardo “Lule” Menem en tareas de articulación política. Dentro del esquema también se sumó el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien trabajará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con el Poder Ejecutivo.

Además, participan de las negociaciones otros ministros y funcionarios clave, como Diego Santilli en el diálogo con gobernadores, Luis Caputo por el área económica, Federico Sturzenegger en materia de desregulación y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de supervisar los aspectos jurídicos de los proyectos.

En este marco, Karina Milei convocó a una reunión ampliada en Casa Rosada para terminar de definir el temario político y ajustar la coordinación legislativa. El encuentro se dará luego del envío formal de la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles del paquete.

Desde el Ejecutivo reconocen que la reforma laboral podría enfrentar una fuerte judicialización, especialmente tras el rechazo de la CGT, que ya anunció medidas de protesta. Sin embargo, aseguran que los proyectos fueron analizados en profundidad y que el Gobierno está preparado para sostenerlos en los tribunales si fuera necesario.

Si bien el texto final moderó algunos puntos para evitar un conflicto mayor con el sindicalismo, en Balcarce 50 consideran que la reacción de los gremios es previsible y confían en avanzar sin alterar el espíritu de las reformas. Una estrategia similar se proyecta para los cambios en el Código Penal, donde el oficialismo busca sostener el núcleo de la iniciativa sin romper puentes políticos.