El Gobierno ordena su estrategia para aprobar reformas clave
La Casa Rosada centralizó la negociación política y jurídica para avanzar con la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos durante las sesiones extraordinarias.
El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno de Javier Milei garantiza libertad plena para preguntar y remarcó la importancia de la verdad en el periodismo y la política.Política 12/12/2025SOFIA ZANOTTI
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, participó este viernes de la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), donde ratificó el compromiso del Gobierno nacional con la libertad de expresión y la verdad.
Durante su exposición, el funcionario sostuvo que en la gestión del presidente Javier Milei “prima la libertad de expresión” y señaló que la política de austeridad en la publicidad oficial apunta a promover un ejercicio más pleno del periodismo, al reducir la intervención del Estado en los medios de comunicación.
En este marco, Adorni afirmó que desde el Ejecutivo no existe temor frente a las críticas mediáticas y remarcó que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es un eje central del actual gobierno. Además, subrayó la responsabilidad compartida entre periodistas y dirigentes políticos para sostener una relación sólida con la verdad.
El jefe de Gabinete también hizo referencia a administraciones anteriores y consideró que la falta de veracidad generó un quiebre entre la política y la sociedad, situación que derivó en una fuerte pérdida de credibilidad y tuvo impacto en las elecciones de 2023.
Por otro lado, destacó el rol de las redes sociales como amplificadoras de la voz de la audiencia y señaló que obligan al periodismo a una mayor rendición de cuentas, lo que, según indicó, refuerza la necesidad de trabajar con información veraz.
Finalmente, Adorni aseguró que mientras Javier Milei sea presidente “habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina” y concluyó que no es posible construir confianza en las instituciones públicas sin un periodismo íntegro y responsable.
