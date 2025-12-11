El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación. La confirmación llegó luego de su regreso de Oslo, donde había participado de actividades oficiales.

Según indicaron fuentes oficiales, el texto ingresará por el Senado en el transcurso de la jornada para iniciar su debate legislativo. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Presidente anticipó durante la última semana y que considera prioritarias para su programa económico.

En esta primera instancia no trascendieron los detalles del articulado, aunque se espera que el debate parlamentario ordene un cronograma de trabajo en comisiones y que tanto el oficialismo como los bloques opositores comiencen a delinear sus posiciones.

El envío de la iniciativa abre un nuevo capítulo en la agenda política nacional, ya que la discusión sobre cambios en el mercado laboral promete ocupar un lugar central en las próximas semanas.