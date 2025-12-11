Aprehenden a un joven por intentar robar una moto en Venado Tuerto
Un joven de 21 años fue detenido en pleno centro cuando intentaba sustraer una motocicleta. Las cámaras de seguridad confirmaron la maniobra.
El Presidente rubricó la iniciativa apenas regresó de Oslo. El texto será enviado este jueves al Senado para su tratamiento.Política 11/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación. La confirmación llegó luego de su regreso de Oslo, donde había participado de actividades oficiales.
Según indicaron fuentes oficiales, el texto ingresará por el Senado en el transcurso de la jornada para iniciar su debate legislativo. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Presidente anticipó durante la última semana y que considera prioritarias para su programa económico.
En esta primera instancia no trascendieron los detalles del articulado, aunque se espera que el debate parlamentario ordene un cronograma de trabajo en comisiones y que tanto el oficialismo como los bloques opositores comiencen a delinear sus posiciones.
El envío de la iniciativa abre un nuevo capítulo en la agenda política nacional, ya que la discusión sobre cambios en el mercado laboral promete ocupar un lugar central en las próximas semanas.
Un joven de 21 años fue detenido en pleno centro cuando intentaba sustraer una motocicleta. Las cámaras de seguridad confirmaron la maniobra.
La Casa Rosada decidió postergar la publicación del proyecto de modernización laboral, aun cuando su contenido ya está definido. La espera responde a ajustes finales y al regreso del presidente Javier Milei.
El mandatario compartió una imagen junto a su hermana Karina Milei y agradeció por su segundo aniversario de gestión, mientras se encuentra en Oslo.
Diputados y senadores electos asumen hoy y el Congreso abre el debate de un paquete clave de proyectos, con el Presupuesto 2026 como prioridad del oficialismo.
El ministro de Economía criticó la creación de nuevas tasas locales y defendió la política nacional de reducción tributaria impulsada por el Gobierno.
El Ejecutivo convocó al Congreso del 10 al 30 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.