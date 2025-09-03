Preska exige a Argentina detallar sus activos en el exterior

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, volvió a fallar contra la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Esta vez, rechazó la moción presentada por el Gobierno nacional para limitar el listado de activos a aquellos de carácter comercial y exigió que se informe la totalidad de los bienes en el exterior, incluidos los estratégicos vinculados a la defensa.

La decisión se inscribe en la causa que en 2023 condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park, tras considerar que en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la petrolera no respetó el estatuto societario.

El Gobierno había planteado que los pedidos de discovery resultan contrarios a la jurisprudencia estadounidense y a la legislación argentina, además de invadir áreas sensibles. La Procuración del Tesoro insistió en diferenciar los bienes comerciales de los estratégicos, pero el planteo fue desestimado.

Según la resolución de Preska, será el tribunal quien decida posteriormente qué activos son embargables y cuáles quedarán excluidos. La magistrada también había ordenado entregar comunicaciones y chats de ministros de Economía relacionados con el caso.

Argentina mantiene dos apelaciones pendientes: una contra el fallo que impuso la millonaria indemnización y otra contra la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF. Las audiencias orales continuarán en los próximos meses, con una instancia clave prevista después de las elecciones legislativas de octubre.

La Procuración del Tesoro ratificó que seguirá utilizando todos los recursos legales para defender los intereses nacionales. El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una nueva audiencia vinculada al proceso de discovery.