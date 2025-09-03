Preska exige a Argentina detallar sus activos en el exterior

El Tesoro intervendrá para contener el dólar
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
La jueza de Nueva York rechazó el pedido argentino de limitar la información a bienes comerciales y ordenó incluir también los estratégicos de defensa en la causa YPF.Economía03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, volvió a fallar contra la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Esta vez, rechazó la moción presentada por el Gobierno nacional para limitar el listado de activos a aquellos de carácter comercial y exigió que se informe la totalidad de los bienes en el exterior, incluidos los estratégicos vinculados a la defensa.
La decisión se inscribe en la causa que en 2023 condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park, tras considerar que en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la petrolera no respetó el estatuto societario.
El Gobierno había planteado que los pedidos de discovery resultan contrarios a la jurisprudencia estadounidense y a la legislación argentina, además de invadir áreas sensibles. La Procuración del Tesoro insistió en diferenciar los bienes comerciales de los estratégicos, pero el planteo fue desestimado.
Según la resolución de Preska, será el tribunal quien decida posteriormente qué activos son embargables y cuáles quedarán excluidos. La magistrada también había ordenado entregar comunicaciones y chats de ministros de Economía relacionados con el caso.
Argentina mantiene dos apelaciones pendientes: una contra el fallo que impuso la millonaria indemnización y otra contra la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF. Las audiencias orales continuarán en los próximos meses, con una instancia clave prevista después de las elecciones legislativas de octubre.
La Procuración del Tesoro ratificó que seguirá utilizando todos los recursos legales para defender los intereses nacionales. El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una nueva audiencia vinculada al proceso de discovery.
Las transferencias automáticas cayeron 0,4% respecto de julio, aunque crecieron 2,4% interanual. Buenos Aires fue la provincia más beneficiada; Santa Fe y Córdoba, las de menor incremento.
El mercado cambiario abrió la semana con fuertes alzas y señales confusas desde el Gobierno. La incertidumbre política y los rumores de intervención oficial impulsan la escalada.
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El equipo económico endurece encajes bancarios y acelera las operaciones en dólar futuro para contener la volatilidad financiera en los dos meses previos a los comicios.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.